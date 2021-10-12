Ученый из СПбГУ пообещал пандемию COVID-19 в течение трех лет

Естественное развитие вируса, его мутации, создание иммунных прослоек среди населения длится около трех лет. Так было в ситуации с испанским гриппом в начале прошлого века, так, скорее всего, будет развиваться и коронавирусная инфекция. Такое мнение высказал "Интерфаксу" заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев.

По мнению ученого, сходство заболеваний проявляется в их тяжести, а также возможном цитокиновом шторме, который приводит к гибели пациентов. Сейчас в Петербурге наблюдается четвертая волна заболеваемости COVID-19, ее причинами стали возвращение из отпусков, окончание школьных каникул и дачного сезона.

- Начали заражаться люди, которые болели давно, кто давно вакцинировался и те, кто еще не болел, - отмечает Яковлев. - Все время есть "горючий материал" для возбудителя, что приводит к таким подъемам.

В то же время, считает эксперт, вакцинация приносит свои плоды и осенний подъем заболеваемости будет более плавным.