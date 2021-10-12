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12.10.2021 21:46
Рубрика: Власть

В Калининградской области приостановят оказание плановой медпомощи

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

В Калининградской области приостановят оказание плановой медицинской помощи. Об этом сообщил глава регионального минздрава Александр Кравченко сегодня во время брифинга.

По его словам, система здравоохранения области в связи с распространением COVID-19 работает на пределе. Задействованы все имеющиеся ресурсы.

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- При этом мы до сегодняшнего дня не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи. К сожалению, мы вынуждены прийти уже и к этому шагу, - заявил Александр Кравченко.

Сейчас в Калининградской области, в которой проживает чуть более миллиона человек, ежедневно регистрируют более 280 случаев коронавирусной инфекции. Для сравнения, в декабре прошлого года в разгар второй волны COVID-19 антирекорд составил 225 человек в сутки.

На амбулаторном лечении, по словам министра, находятся около семи тысяч пациентов. В стационарах лежат 2044 больных при общем объеме коечного фонда в 2343 места. 940 стационарных больных нуждаются в кислороде, а 80 не могут дышать самостоятельно и находятся на аппаратах ИВЛ.

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