В Калининградской области приостановят оказание плановой медпомощи

В Калининградской области приостановят оказание плановой медицинской помощи. Об этом сообщил глава регионального минздрава Александр Кравченко сегодня во время брифинга.

По его словам, система здравоохранения области в связи с распространением COVID-19 работает на пределе. Задействованы все имеющиеся ресурсы.

- При этом мы до сегодняшнего дня не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи. К сожалению, мы вынуждены прийти уже и к этому шагу, - заявил Александр Кравченко.

Сейчас в Калининградской области, в которой проживает чуть более миллиона человек, ежедневно регистрируют более 280 случаев коронавирусной инфекции. Для сравнения, в декабре прошлого года в разгар второй волны COVID-19 антирекорд составил 225 человек в сутки.

На амбулаторном лечении, по словам министра, находятся около семи тысяч пациентов. В стационарах лежат 2044 больных при общем объеме коечного фонда в 2343 места. 940 стационарных больных нуждаются в кислороде, а 80 не могут дышать самостоятельно и находятся на аппаратах ИВЛ.