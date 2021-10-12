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12.10.2021 20:08
Рубрика: Власть

В Калининградской области в торговые центры будут пускать по QR-кодам

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

В Калининградской области вводят новые ограничительные меры в связи с распространением COVID-19. С 16 октября торговые и развлекательные центры, а также непродовольственные магазины площадью более 300 квадратных метров смогут посещать только вакцинированные или переболевшие коронавирусом. Об этом сегодня сообщил во время брифинга глава региона Антон Алиханов.

В Калининградской области расширили обязательную вакцинацию

Ранее, 8 октября, QR-коды стали обязательными для посещения ресторанов, кафе, столовых и иных закусочных. C 1 ноября без QR-кода нельзя будет прийти в фитнес-центры, организации культуры, кинотеатры.

Кроме того, в регионе отменили групповые занятия спортом для калининградцев младше 18 лет. Исключение составляют только тренировки сборных спортивных команд региона.

Калининградская область в октябре бьет антирекорды по числу заболевших. В регионе, в котором проживает около миллиона человек, ежедневно регистрируют более 280 случаев коронавирусной инфекции. Для сравнения, в декабре прошлого года в разгар второй волны COVID-19 антирекорд составил 225 человек в сутки.

По словам главы регионального минздрава Александра Кравченко, система здравоохранения области работает на пределе. На амбулаторном лечении находятся около семи тысяч пациентов, в стационарах - 2044 человека. При этом объем коечного фонда составляет 2343 места. Из двух тысяч стационарных больных 940 нуждаются в кислороде, а 80 не могут дышать самостоятельно и находятся на аппаратах ИВЛ.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Пандемия коронавируса COVID-19

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