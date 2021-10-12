В Пскове полицейский и военный спасли упавшую с моста девочку

Сотрудник полиции и военнослужащий спасли 12-летнюю девочку, которая упала в реку с моста в центре Пскова.

Как рассказали в администрации Псковской области, это произошло 10 октября. Юная псковичка упала с Ольгинского моста в реку Великую. Она сама не могла выбраться из ледяной воды и с трудом держалась на плаву, пытаясь хвататься за бетонное основание моста.

На помощь подоспел ближайший экипаж отдельного батальона патрульно-постовой службы - старший сержант полиции Денис Кузьмин и старшина полиции Дмитрий Малышев. Денис Кузьмин бросился в воду, подплыл к девочке и вместе с ней начал двигаться к берегу. Это было непросто, от холода у старшего сержанта стало сводить ноги. Выбраться на набережную полицейскому и девочке помог Алексей Безбородов, военнослужащий 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии - он стал случайным свидетелем произошедшего.

Спасенную девочку передали в руки медиков и доставили в больницу. У нее диагностированы некоторые повреждения, однако жизни ничто не угрожает.

Сегодня губернатор Псковской области наградил Дениса Кузьмина и Алексея Безбородова. Они получили благодарственные письма и часы с символикой региона.