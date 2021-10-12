В Вологде при пожаре погибла мать с двумя малолетними детьми

В Вологде при пожаре погибла молодая мама с двумя малолетними детьми. Причина возгорания устанавливается, сообщили в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.

Звонок на пульт дежурного о возгорании в пятиэтажном доме поступил во вторник в 04.20. На место ЧП сразу же отправились пожарные. Они прибыли на место через три минуты. В квартире на четвертом этаже наблюдалось большое задымление.

Через семь минут пожар ликвидировали. Его площадь составила 12 метров. Погибли трое: женщина, 27 лет и двое ее детей - пятилетний мальчик и годовалая девочка.

С родственниками погибших работают психологи регионального УМЧС. Тушили пожар 32 спасателя и 12 единиц техники. С места ЧП эвакуировали 20 жителей.