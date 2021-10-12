В Вологде туристам предложили посетить школьную ночлежку

В вологодском архитектурно-этнографическом музее "Семенково" туристам предложили новую экспозицию - "Ночлежный приют".

Здесь все необычно. Туристов встречает учительница, она проводит занятия по дореформенной старой орфографии, уроки ботаники и арифметики. Экскурсанты могут посидеть за партами и попробовать писать при помощи пера и чернил.

Теперь здесь появился и "Ночлежный приют". Дело в том, что сельские дети в XIX веке не особенно охотно посещали школу, если жили за три версты. Им приходилось идти пешком домой после занятий. А это нелегко. Поэтому при школах организовали ночлежки, чтоб ребята могли в них иногда и переночевать.

Обустраивали их на крестьянские пожертвования. Каждый приносил то, что мог - что-то из одежды или еды. Так что каждому ученику была гарантирована горячая похлебка. Кроме того, в этих ночлежках после уроков учителя мальчиков приучали к плотницкому делу, а девочек - к рукоделию.

Быт такой ночлежки и воссоздали в музее "Семенково" в доме Храпова. Теперь туристы смогут его увидеть.

Как рассказала заведующая музеем Наталья Киршина, дом Храпова перевезли в 2005 году в музейный комплекс из деревни Бор Нюксенского района. С 1902 по 1905 годы в нем размещалось министерское двухклассное училище народного просвещения. И, по сути, дом Храпова - единственный объект, который переправили в музей в полном составе - и жилую и хозяйственную часть. Поэтому дом и отвели в "Семенково" под сельскую школу.

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