В Вологде туристам предложили посетить школьную ночлежку

Новости

Генконсульство Беларуси в Нью-Йорке прекратит работу по требованию США 09:24
В среду в Москву придут дожди 09:13
Финансист Русецкий объяснил, почему сейчас не стоит покупать валюту 08:22
Пласидо Доминго будет дирижировать оперой "Тоска" в Большом театре 08:21
Врач рассказал, как коронавирус действует на репродуктивную функцию 07:50
СМИ: Спасший жизнь Байдену переводчик покинул Афганистан 07:25
Эксперты подсчитали доходы России от нефти и газа в этом году 07:24
Видео: В Хабаровском крае заметили самого северного тигра 07:18
Врач сообщил о снижении срока лечения COVID-19 среди вакцинированных 07:05
Власти Австралии реализуют стратегию защиты психического здоровья детей 07:03
У границ России над Литвой пролетели американские бомбардировщики B-1B 06:20
Пассажир рейса Хабаровск - Мирный сообщил о минировании самолета 06:06
Врач рассказала, о каких заболеваниях говорит чувство холода и зябкости 06:05
Наводнения в Китае унесли жизни 15 человек 05:51
Количество бессимптомных случаев COVID-19 в Приморье снизилось на 20% 05:23
Пушков заявил об отсутствии у властей Украины переговорного потенциала 04:49
Врач Римма Мойсенко назвала самый важный для иммунитета элемент 04:37
На Курилах ураганный ветер снес дорожные знаки и повредил дома 04:25
На Камчатке подняли по тревоге береговых ракетчиков ТОФ 04:01
В территории комплексного развития могут включить накренившиеся дома 04:00
Роспотребнадзор: Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 субъектах РФ 03:55
Гидрометцентр предупредил о смене погоды в центре европейской части РФ 03:32
Орбиту МКС поднимут на 940 м перед прибытием "Союза" с японскими туристами 02:25
Иммунолог Жемчугов назвал причину высокой смертности от COVID-19 02:18
Два человека погибли при падении самолета на жилые дома в США 01:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
12.10.2021 09:09
Рубрика: Культура

В Вологде туристам предложили посетить школьную ночлежку

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Музей "Семенково"/You Tube Фото: Музей "Семенково"/You Tube
Фото: Музей "Семенково"/You Tube

В вологодском архитектурно-этнографическом музее "Семенково" туристам предложили новую экспозицию - "Ночлежный приют".

Фото: Владимир Аносов/РГ
Туристы назвали самые удивительные места для путешествий по России

Здесь все необычно. Туристов встречает учительница, она проводит занятия по дореформенной старой орфографии, уроки ботаники и арифметики. Экскурсанты могут посидеть за партами и попробовать писать при помощи пера и чернил.

Теперь здесь появился и "Ночлежный приют". Дело в том, что сельские дети в XIX веке не особенно охотно посещали школу, если жили за три версты. Им приходилось идти пешком домой после занятий. А это нелегко. Поэтому при школах организовали ночлежки, чтоб ребята могли в них иногда и переночевать.

Обустраивали их на крестьянские пожертвования. Каждый приносил то, что мог - что-то из одежды или еды. Так что каждому ученику была гарантирована горячая похлебка. Кроме того, в этих ночлежках после уроков учителя мальчиков приучали к плотницкому делу, а девочек - к рукоделию.

Быт такой ночлежки и воссоздали в музее "Семенково" в доме Храпова. Теперь туристы смогут его увидеть.

Как рассказала заведующая музеем Наталья Киршина, дом Храпова перевезли в 2005 году в музейный комплекс из деревни Бор Нюксенского района. С 1902 по 1905 годы в нем размещалось министерское двухклассное училище народного просвещения. И, по сути, дом Храпова - единственный объект, который переправили в музей в полном составе - и жилую и хозяйственную часть. Поэтому дом и отвели в "Семенково" под сельскую школу.

Все тексты сюжета "Отдых и туризм в России" читайте здесь.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Отдых и туризм в России Развитие туризма в России

Главное сегодня

Эксперты подсчитали доходы России от нефти и газа в этом году
Пушков заявил об отсутствии у властей Украины переговорного потенциала
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Россию
Врач Римма Мойсенко назвала самый важный для иммунитета элемент
Гидрометцентр предупредил о смене погоды в центре европейской части РФ
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
В афише "Пушкинской карты" - 16 тысяч спектаклей, выставок и концертов