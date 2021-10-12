В Крыму ребенок получил ожоги на автопрогулке с отцом

Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю приступило к проверке из-за получения сильнейших ожогов четырехлетним мальчиком в Алуште. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ребенка госпитализировали с ожогами 7 октября. По данным следователей, он был травмирован во время поездки с 43-летним отцом в лесной массив на автомобиле, который загорелся. Сейчас пострадавший остается в больнице с ожогами конечностей и лица общей площадью до 13 процентов, медики оценивают его состояние как стабильное.

Тем временем правоохранители осмотрели место происшествия, провели необходимые допросы и назначили техническую экспертизу автомобиля.

- Во время проверки будет дана оценка обстановке в семье, исполнению со стороны родителей возложенных на них обязанностей, а также действиям со стороны органов профилактики, - отметили в пресс-службе регионального управления СК.

Следователи уже установили несколько противоправных деяний по отношению к матери мальчика со стороны отца, и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Прокуратура РК также выяснит обстоятельства получения ребенком травм и проверит условия его жизни и воспитания, а также даст правовую оценку исполнению обязанностей как родителей, так и органов опеки.

Свою версию происшедшего в соцсетях изложила мать мальчика. По ее словам, еще 4 октября бывший супруг насильно забрал сына, после чего шантажировал, запугивал расправой. "Он сделал все, как и говорил: взорвал газовый баллон, вывезя ребенка в лес! - написала она. - У меня есть уйма доказательств и его сообщений и так далее". Кроме того, по словам крымчанки, в январе экс-супруг чуть не убил их старшего сына.

Расследование продолжается.