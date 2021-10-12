В Крыму ребенок получил ожоги на автопрогулке с отцом

Новости

Путин не ревакцинировался от коронавируса из-за высоких антител 12:55
Путин обсудит борьбу с коронавирусом и энергетику на саммите ЕАЭС 12:49
За три года на Северном Кавказе предотвратили 29 терактов 12:36
К саммиту ЕАЭС готовится заявление по климатической повестке 12:35
Минкульт окажет финансовую поддержку 25 новым фильмам 12:32
Профицит бюджета РФ за 9 месяцев составил 1,4 трлн рублей 12:26
Решетников назвал сроки действия мер по стабилизации продовольственной инфляции 12:26
В Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию и QR-коды 12:25
В Минске прошло обсуждение корректировки Кодекса об образовании 12:05
Денис Проценко: Коронавирус перешел в наступление 12:01
В РТ начались выплаты семьям погибших в авиакатастрофе парашютистов 11:55
Жириновский: 11 депутатов Госдумы лежат в больницах с коронавирусом 11:51
Оперштаб: В Москве выявлено 4 699 новых случаев COVID-19 11:37
ВОЗ может одобрить вакцину "Спутник V" до конца года 11:36
Матвиенко поздравила депутатов Госдумы с избранием 11:33
В Минске прокомментировали требование США о закрытии генконсульства РБ 11:19
Замгоссекретаря США Нуланд приехала в МИД России 11:18
Президент Филиппин предложил прививать COVID-диссидентов во сне 11:07
В Петербурге на подводной лодке "Магадан" подняли Андреевский флаг 10:51
На МЖД снизилось число нарушений в отношении объектов ж/д транспорта 10:49
Модели Lada подорожают в шестой раз за год 10:49
Видео: Карпин и игроки сборной спели в раздевалке песню "Валера, Валера" 10:44
Жириновский предложил новому созыву Госдумы построить парламентский центр 10:35
Терешкова открывала первую сессию восьмого созыва Госдумы 10:24
Лукашенко поздравил космонавта Олега Новицкого с 50-летием 10:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
12.10.2021 11:15
Рубрика: Происшествия

В Крыму ребенок получил ожоги на автопрогулке с отцом

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю приступило к проверке из-за получения сильнейших ожогов четырехлетним мальчиком в Алуште. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Крыму ребенка на электросамокате задавила "Нива"

Ребенка госпитализировали с ожогами 7 октября. По данным следователей, он был травмирован во время поездки с 43-летним отцом в лесной массив на автомобиле, который загорелся. Сейчас пострадавший остается в больнице с ожогами конечностей и лица общей площадью до 13 процентов, медики оценивают его состояние как стабильное.

Тем временем правоохранители осмотрели место происшествия, провели необходимые допросы и назначили техническую экспертизу автомобиля.

- Во время проверки будет дана оценка обстановке в семье, исполнению со стороны родителей возложенных на них обязанностей, а также действиям со стороны органов профилактики, - отметили в пресс-службе регионального управления СК.

Следователи уже установили несколько противоправных деяний по отношению к матери мальчика со стороны отца, и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Красноярском крае ребенок получил ожог на детской горке

Прокуратура РК также выяснит обстоятельства получения ребенком травм и проверит условия его жизни и воспитания, а также даст правовую оценку исполнению обязанностей как родителей, так и органов опеки.

Свою версию происшедшего в соцсетях изложила мать мальчика. По ее словам, еще 4 октября бывший супруг насильно забрал сына, после чего шантажировал, запугивал расправой. "Он сделал все, как и говорил: взорвал газовый баллон, вывезя ребенка в лес! - написала она. - У меня есть уйма доказательств и его сообщений и так далее". Кроме того, по словам крымчанки, в январе экс-супруг чуть не убил их старшего сына.

Расследование продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Видеотрансляция: Первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва
Умер первый официальный представитель СК РФ Владимир Маркин
Mail.ru Group переименовали в VK
В Совфеде прокомментировали заявление премьера Японии по Курилам
ВОЗ может одобрить вакцину "Спутник V" до конца года
Психологи рассказали, как защититься от финансовых пирамид
Что известно о задержании экс-замминистра Марины Раковой