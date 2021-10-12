В Ростовской области обнаружен очаг птичьего гриппа

Ростовская областная ветеринарная лаборатория подтвердила наличие генетического материала вируса высокопатогенного гриппа птиц. Он был выявлен в пробах умерших птиц на одном из подворий хутора Сетраки Чертковского района.

В тот же день начались мероприятия по недопущению распространения вируса. Вся территория хутора Сетраки - объявлена эпизоотическим очагом. Хутора Куцаевский и Крутой вошли в угрожаемую зону. Села Ольховчик, Алексеево-Лозовское и хутор Лозовой, расположенные в десяти километрах от очага птичьего гриппа, попали в зону наблюдения.

"Представители спецкомиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных обходят подворья с целью уточнить количество содержащейся птицы. Все птичье поголовье - куры, утки, гуси, индюки подлежат изъятию", - сообщили в пресс-службе управления ветеринарии региона.

В угрожаемой зоне птицы будут вынужденно вакцинированы. На подъездах к хутору Сетраки установлено три круглосуточных КПП с дезбарьерами. Весь транспорт проходит дезинфекцию.