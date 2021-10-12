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12.10.2021 12:22
Рубрика: Происшествия

В Севастополе студентка за рулем иномарки разбила шесть машин

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В Севастополе 20-летняя студентка устроила массовое ДТП в Севастополе. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе УМВД России по городу

Фото: РИА Новости
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Авария произошла накануне вечером на улице Степаняна.

- Девушка 2000 года рождения, управляя автомобилем Nissan Teana, с признаками опьянения (нарушение речи и координации движений) при проезде нерегулируемого пешеходного перехода ускорила движение, не справилась с управлением и совершила наезд на автомобили Volkswagen Tiguan, Honda Civic, Honda Pilot, Subaru Forester, Ford Focus, а затем повредила дорожный знак, - рассказала замначальника пресс-службы УМВД Мария Нажа.

В результате аварии никто не пострадал. Поскольку поведение автомобилистки не соответствовало обстановке, ее отстранили от управления транспортным средством. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения студентка отказалась.

За отказ пройти освидетельствование в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.26 КоАП РФ. Нарушительнице грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до двух лет. Автомобиль девушки был отправлен на арестплощадку. УМВД проводит проверку.

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