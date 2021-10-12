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12.10.2021 13:54
Рубрика: Общество

В Сочи отопительный сезон начнется досрочно

Текст: Ирина Белова

В этом году осень на юге России выдалась на редкость холодной и дождливой. В предгорных районах Сочи старт отопительного сезона запланирован на первое ноября. На всей остальной территории курорта - на 15 ноября. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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"На сегодняшний день отопительные системы Сочи полностью готовы к сезону, - написал он. - Все объекты получили паспорта. Если среднесуточная температура в течение пяти дней не будет подниматься выше +8 градусов, мы готовы подать тепло в дома сочинцев досрочно".

Уточняется, что в социально значимые объекты Сочи отопление уже дали по заявкам. Сейчас в городе тепло получают 15 учреждений.

"Больше всего заявок на данный момент поступило от учреждений санаторно-курортного комплекса, - добавил мэр. - Сейчас отопление подается в восемь гостиниц и здравниц, в том числе, в детский санаторий. Еще пять заявок на досрочную подачу тепла поступили от учреждений здравоохранения. Также сейчас отопление подаем в школу и детский сад в Красной Поляне. Руководители этих образовательных организаций тоже обратились с соответствующими заявками в теплоснабжающие компании".

Сейчас в Сочи наступило кратковременное потепление, но к концу недели температура воздуха вновь опустится до отметки +15 градусов, а ночами - до +11.

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