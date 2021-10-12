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12.10.2021 20:35
Рубрика: Власть

В Таганроге назначили врио главы администрации

Текст: Николай Грищенко

Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий подал в отставку. Исполнять его обязанности временно будет заместитель по вопросам экономики Роман Корякин.

Фото: Пресс-служба администрации Судака
Мэр Судака подал в отставку

"Благодарю всех за работу, помощь, критику и поддержку. Я признателен всем, с кем проработал эти пять лет. Еще не время подводить итоги. Таганрог только начал преображаться, становиться лучше и комфортнее. У города большие перспективы", - написал экс-градоначальник в Instagram.

Необходимо отметить, что Роман Корякин ранее уже подменял других ушедших в отставку городских руководителей. А в марте нынешнего года его назначали исполняющим обязанности заместителя главы по ЖКХ после отставки Вячеслава Михайлова.

Новый сити-менеджер в Таганроге будет назначен не ранее середины ноября. Депутаты городской думы должны рассмотреть кандидатуры соискателей поста и после этого утвердить главу администрации.

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