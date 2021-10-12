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12.10.2021 07:05
Рубрика: Общество

Врач сообщил о снижении срока лечения COVID-19 среди вакцинированных

Текст: Николай Грищенко

Массовая вакцинация от COVID-19 привела к сокращению на несколько дней сроков лечения от коронавирусной инфекции. Привитые и ревакцинированные гораздо легче переносят смертельно опасную инфекцию. Об этом заявил начальник медицинской службы Южного военного округа полковник Серго Папко.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"По сравнению с прошлым годом уровень заболеваемости военнослужащих округа новой коронавирусной инфекцией снизился более чем на 85 процентов, а течение самой болезни проходит преимущественно в легких формах, подобно острой респираторной инфекции", - сказал главный военный врач округа.

По его словам, тяжелые случаи COVID-19, требующие интенсивной терапии в военных госпиталях, регистрируется только у людей, которые по различным причинам не прошли вакцинацию.

"Средние сроки выздоровления у привитых снизились до 8-9 дней против исходных 11-14 дней", - отметил Папко.

На данный момент в ЮВО прививку двумя компонентами препарата "Спутник-V" добровольно сделали более 155 тысяч военнослужащих и членов их семей, свыше 40 тысяч - гражданский персонал. А 32 тысячи солдат и офицеров Южного военного округа ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции.

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