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12.10.2021 22:00
Рубрика: Общество

Жена японского посла написала православные иконы

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8584)
Супруга посла Японии в России Хироко Кодзуки открыла в Волгограде серию собственноручно написанных православных икон. Она выросла в традиционной буддийской семье, но восточное христианство оказалось для нее духовно близко.
Фото: Татьяна Тюменева/РГ
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Свой первый образ Кодзуки написала в 1999 году. С тех пор японка создала 20 икон, 12 из которых привезла на Волгу. Последние годы посол и его жена живут в Москве. Так что иконописью Хироко занимается под руководством русского мастера. Автор родилась в Хиросиме - побратиме Волгограда, поэтому она приехала именно сюда.

- Для художника это сложная задача - соприкоснуться с искусством другого народа. А почувствовать душу сложнее вдвойне. У меня было ощущение, что эти лики писал русский иконописец, - прокомментировал выставку протоиерей Сергий Ермаков.

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