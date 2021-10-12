Жена японского посла написала православные иконы

Супруга посла Японии в России Хироко Кодзуки открыла в Волгограде серию собственноручно написанных православных икон. Она выросла в традиционной буддийской семье, но восточное христианство оказалось для нее духовно близко.

Свой первый образ Кодзуки написала в 1999 году. С тех пор японка создала 20 икон, 12 из которых привезла на Волгу. Последние годы посол и его жена живут в Москве. Так что иконописью Хироко занимается под руководством русского мастера. Автор родилась в Хиросиме - побратиме Волгограда, поэтому она приехала именно сюда.

- Для художника это сложная задача - соприкоснуться с искусством другого народа. А почувствовать душу сложнее вдвойне. У меня было ощущение, что эти лики писал русский иконописец, - прокомментировал выставку протоиерей Сергий Ермаков.