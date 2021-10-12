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12.10.2021 14:49
Рубрика: Культура

Фото: Сражающимся с COVID-19 врачам показали спектакль Никиты Михалкова

Текст: Марина Порошина
Фото: Татьяна Андреева
Врачам, учителям, социальным работникам и волонтерам подарили билеты на спектакль Академии кинематографического и театрального искусства Михалкова - таким образом деятели искусства поблагодарили тех, кто помогает обществу справляться с пандемией.

Показ спектакля "Метаморфозы. Жены артистов" прошел поочередно в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге в рамках спецпроекта "Фестиваль одного дня", организованного Академией кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова при поддержке Министерства культуры РФ. Все желающие смогли посетить лекцию ученого секретаря Чеховской комиссии РАН Эрнеста Орлова о творчестве Чехова и выставку, организованную совместно с государственным литературно-мемориальным музеем-заповедником "Мелихово", начинающие актеры приняли участие в мастер-классе.

Фото: Предоставлено проектом "Новому веку-новые имена"
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Спектакль, который стал брендом Академии, поставлен самим Никитой Михалковым в необычном жанре "спектакля-конструктора", который, основываясь неизменно на рассказах Чехова и Бунина, постоянно меняется, обновляется, оставив в прошлом уже четыре версии себя самого. Необычна ткань спектакля, живая игра артистов-учеников мэтра чередуется с видеозаписями репетиций, когда зрители видят не только процесс работы над ролью, но и блистательную игру самого Михалкова, который может сделать шедевр из крошечного эпизода. Метаморфозы есть и в оформлении постановки художником Юрием Купером: благодаря видеопроекциям размывается грань между киноэкраном и зеркалом сцены. И актерам, которые в мгновение ока переносятся из гостиной на кромку прибоя, тоже приходится балансировать между двумя различными способами существования в кадре и на сцене.

Меценатом "фестиваля одного дня" стал бизнесмен Андрей Симановский. Дорогих гостей, слега смущенных непривычной обстановкой, встречали шампанским и фуршетом, живой классической музыкой и самыми искренними словами благодарности.

- Особая атмосфера события этого года обусловлена вниманием к людям, которые боролись и продолжают бороться с коронавирусной инфекцией. Благотворительный показ спектакля для тех, кто, не жалея сил, трудится на передовой борьбы с пандемией, подчеркивает, что культура способна поддержать и объединить людей даже в самый сложный период, - сказала, обращаясь к гостям вечера, министр культуры РФ Ольга Любимова.

- Несмотря на все ограничения, которые пришли в нашу жизнь вместе с пандемией, наш фестиваль живет и расширяет свою географию. И это замечательно, в этом заключается жизнь и развитие, - поддержал министра народный артист России Никита Михалков.

Из Екатеринбурга фестиваль отправился в Челябинск.

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