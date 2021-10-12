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12.10.2021 15:31
Рубрика: Общество

Тюменцы подсчитали птиц на бердинг-ралли

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 234(8585)
К Евразийскому учету птиц жители Тюменской области, причем преимущественно школьники, присоединялись не единожды, но автомобильные соревнования по спортивной орнитологии в дни, когда страны Европы и Азии считают пернатых, в регионе прошли впервые. Чести принять любителей природы с фотоаппаратами удостоился Тобольский район, над которым проходит центральный пролетный путь.
Фото: iStock
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За девять часов с контрольными остановками в Верхних Аремзянах, Абалакском монас­тыре, возле деревни Вахрушева в пойме реки Иртыш и на Панином бугре (весь маршрут - 140 километров) 14 команд должны были поймать в объектив камеры как можно больше перелетных и постоянно живущих в Западной Сибири птичек, а после полевого этапа соревнований определить их виды и отослать документы экспертам. Итоги заезда объявят во второй половине октяб­ря, но участники говорят, что они не столь важны, как само событие. В хорошую погоду погулять по красивейшим мес­там близ Тобольска, вообразив себя сотрудником института или фотокором научно-по­пулярного журнала, - это ли не праздник выходного дня?!

В предложенном организаторами чек-листе для бердинг-ралли (его провели в рамках проекта "Территория чибисов" программы социнвестиций "Формула хороших дел" при поддержке Тюменского отделения Русского географического общества и некоммерческого партнерства "Птицы и Люди") были указаны 70 видов птиц. Юрий Тюлькин, орнитолог Тобольской комплексной научной станции УрО РАН, председатель жюри, отметил, что команды должны были зафиксировать половину из них, поскольку еще не все перелетные отправились в теплые края. Кстати, участников, стартовавших у ротонды на Троицком мысу, провожала стая лебедей-кликунов. В путешествии по окрестностям особо внимательным обещали коршунов, ястребов, рябчиков, чаек, грачей, синиц и зарянок, а удачливым - орланов-белохвостов и серых сорокопутов из Красной книги.

- Одна из задач бердинг-ралли - привлечь внимание к перелетным видам, которые в сезон миграции испытывают множество трудностей, в том числе из-за человека. Представляете, во время пути на юг гибнет до 80 процентов пернатых! - подчеркнула директор НП "Птицы и Люди" Юлия Горелова. - Ученые, ведущие мониторинг в районе Иртыша и Оби, будут благодарны жителям региона за свежие орнитологические данные.

Кстати, параллельно с автозаездом прошли пешие соревнования для школьников Тобольска и Тобольского района. Более сотни ребят из шести образовательных заведений занесли в анкеты на сайте учета 9,5 тысячи особей.

- Моим ребятам встретились сороки, вороны, воробьи, в общем, птицы простые. Мы узнали о технике наблюдения и погуляли с пользой для здоровья, - отметила учитель биологии школы в поселке Сетово Любовь Новоселова.

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