ГИБДД посоветовала курганским автошколам лучше готовить курсантов

После введения с 1 апреля новых правил сдачи экзамена на водительские права в Курганской области только один из десяти человек с первой попытки успешно выдерживает практические испытания по вождению. Курсанты автошкол жалуются на строгих экзаменаторов, которые якобы придираются к ним по всяким мелочам. А как на самом деле обстоит дело? Об этом "РГ" поговорила с заместителем начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по Курганской области Виталием Фоминым.

Виталий Николаевич, давайте напомним, что принципиально нового появилось в правилах сдачи экзаменов на водительские права?

Виталий Фомин: Основные изменения экзамена на право управления автомобилем по новому административному регламенту коснулись практической части. Раньше эта часть делилась на два этапа: вождение на закрытой площадке и в городе. После того как кандидат в водители прошел первый этап, он мог выйти из машины, передохнуть, расслабиться, набраться сил и пойти на второй. Сейчас площадки нет. Практический экзамен на право управления ТС непрерывный. Во время сдачи человек садится за руль автомобиля и встает только после выполнения всех заданий и маневров. При этом свое умение управлять транспортным средством он должен показать в реальных дорожных условиях, потоке машин, к тому же выполняя команды экзаменатора.

Как справляются курсанты?

Виталий Фомин: С первого раза сдает около десяти процентов, со следующих попыток - примерно 20 процентов кандидатов в водители. Некоторые, к сожалению, приходя на итоговый экзамен, не владеют даже первоначальными навыками управления, которые они должны получить в процессе обучения в автошколе: забывают включить указатели поворота, на подъем не могут подняться, правильно поставить автомобиль на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов или параллельно тротуару. На практике нарушения у всех разные. Из грубых ошибок: пересекают сплошную линию разметки, превышают скорость, пытаются проехать на запрещающий сигнал светофора, создают помехи другим участникам дорожного движения. Все зависит от качества подготовки, ситуации на дороге, психологического состояния человека. Многие не понимают дорожную обстановку, не в состоянии грамотно покинуть перекресток, перестроиться, начать движение. Практически каждый пятый экзамен заканчивается вмешательством экзаменатора в процесс управления, чтобы избежать ДТП и предотвратить возникновение аварийной ситуации.

"Случаи, когда в Кургане человек не сдал, а в соседнем регионе с первого раза получил водительские права, мне неизвестны"

В соцсетях много пишут о предвзятом отношении экзаменаторов к будущим автомобилистам и субъективных оценках. Вот, например, один из комментариев: "Парень объехал весь город без ошибок, 40 минут гонял и не сдал, потому что, по мнению инспектора, он неуверенно управляет автомобилем". Ваше мнение на этот счет?

Виталий Фомин: Разговоры о предвзятости, думаю, не более чем попытка оправдать свою неготовность к экзаменационным испытаниям. У меня недавно пять из семи человек не смогли выехать с закрытой площадки. Тоже экзаменатор виноват? При этом в каждой автошколе предусмотрен внутренний экзамен накануне испытаний в ГИБДД. Существует обязательный перечень из 16 заданий и маневров, которые необходимо выполнить четко и уверенно. Да, правила ужесточились. Сейчас, например, нет как такового экзаменационного маршрута. Есть просто перечень улиц, где проводится экзамен. По факту это практически весь Курган, Шадринск или другой город. Если раньше автошколы могли "накатать" своих подопечных под конкретные маршруты, то сейчас у них такой возможности нет. Кроме того, в процессе сдачи экзамена могут возникнуть различные задания: повернуть на соседнюю улицу, развернуться в другом месте. Все это сделано не ради усложнения жизни кандидатам в водители, а чтобы проверить, насколько они подготовлены к самостоятельному вождению. Ведь речь идет о жизни людей. На дороге могут возникнуть самые неожиданные, экстремальные ситуации. Здесь многое зависит от умения, реакции водителя.

Приведу еще цитату из соцсетей: "Знаю людей, которые два месяца дома не могли сдать экзамен, а в Екатеринбурге сумели с первой попытки, хотя толком даже город не знали. Регламент один, а экзамены принимают по-разному. Надо ехать к соседям".

Виталий Фомин: Не знаю, кто и зачем распространяет этот миф. Но, если уж делают подобные заявления, хотелось бы знать конкретные факты, фамилии. Мы анализируем ситуацию со сдачей экзаменов в других регионах, общаемся с коллегами. Картина везде примерно одинаковая. Случаи, когда в Кургане человек не сдал, а в соседнем регионе с первого раза получил водительские права, лично мне неизвестны.

Результаты экзаменов можно оспорить?

Виталий Фомин: Да. В нашем отделе создана комиссия, рассматривающая жалобы на решение экзаменатора, в которую входят в том числе сотрудники управления Госавтоинспекции. С 1 апреля она рассмотрела три жалобы. В действиях экзаменаторов нарушений не выявлено, результаты оставлены без изменений. Кстати, во время испытаний в автомобиле устанавливают четыре видеокамеры, записи хранятся два месяца. В случае сомнений их можно посмотреть.

Вы контактируете с автошколами?

Виталий Фомин: Обязательно. По предложению руководителей образовательных организаций автоинспекторы проводят предэкзаменационные занятия в автошколах, разъясняют будущим водителям, как проходит сдача экзаменов, на что нужно обратить внимание. Я тоже участвую в таких занятиях. 28 сентября, например, мы разбирали грубые ошибки, за которые предусмотрено большое количество штрафных баллов, а также наиболее частые нарушения ПДД. Кроме того, слушателям дали рекомендации, как правильно подготовить рабочее место водителя, снять психологический барьер перед экзаменом. Ежемесячно мы анализируем причины ДТП с участием выпускников автошкол и молодых водителей со стажем вождения менее двух лет, обсуждаем с руководителями автошкол качество подготовки, если возникают вопросы, проводим индивидуальные встречи. Мы заинтересованы, чтобы автомобилем управляли грамотные, подготовленные люди.

Ключевой вопрос

Виталий Николаевич, вы давно принимаете экзамены. Как за это время изменились курсанты автошкол, на ваш взгляд?

Виталий Фомин: Да, я уже десять лет с небольшими перерывами принимаю экзамены и могу сказать, что раньше курсанты были более ответственными. Единицы могли вовремя не явиться на экзамен. А сейчас из 55 по списку могут прийти 35. Недавно один оказался записан вообще на другое число, а двое, наоборот, назначенный день пропустили. Многие слишком легкомысленно относятся к обучению и сдаче экзаменов. Считают, что и без них все знают. Между тем в этом году по вине водителей со стажем управления менее двух лет произошло 12 ДТП, пострадало 16 человек. Необходимо повышать уровень подготовки в автошколах, в первую очередь инструкторов, преподавателей.