На Урале чиновников заставили отказаться от закупки дорогой мебели

От закупки двух кресел руководителя и восьми новых стульев общей стоимостью более 100 тысяч рублей отказались в мэрии Краснотурьинска после того, как жители засомневались в эффективности трат.

Информацию об аукционе по приобретению новой мебели для обновления интерьера администрации опубликовали местные СМИ. По условиям торгов, кресла должны быть повышенной комфортности с возможностью фиксации в нескольких направлениях, выдерживать вес до 120 килограммов, к тому же обязательно обиты натуральной кожей. Комфорт руководителя обошелся бы бюджету почти в 70 тысяч рублей.

- Что касается дороговизны мебели, то при выставлении аукциона коллеги ориентировались на средние цены на подобные кресла. Кроме того, окончательная стоимость может быть снижена поставщиком, выигравшим торги, - пояснила пресс-секретарь администрации Анна Загирова.

Несмотря на эти доводы, закупка вызвала вопросы. Горожане посчитали, что офисное кресло стоит в пределах десяти тысяч рублей, и предложили муниципальным служащим улучшить комфорт за свой счет.