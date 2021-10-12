На Урале чиновников заставили отказаться от закупки дорогой мебели

Новости

Президент призвал сформировать целостную систему поддержки семей с детьми 15:40
Путин проведет встречу с руководителями спецслужб СНГ 15:37
Путин: Проекты ГД должны быть увязаны с национальными целями развития 15:35
Матвиенко: Зеленая энергетика требует серьезного обсуждения 15:28
Биржевые цены на авиакеросин и мазут побили рекорд 15:25
Козлов: "Окрашенные платежи" сохранят для экологии 23 млрд рублей в год 15:16
Матвиенко объяснила очный формат Евразийского женского форума 15:07
Почти 20 видов отходов планируют вторично перерабатывать в России 15:06
Мурашко сообщил о молниеносно развивающихся формах COVID-19 15:03
В Башкирии введут обязательную вакцинацию для учителей и врачей 15:02
В Испании провели военный парад по случаю национального праздника 14:53
Новак назвал главную причину энергетического кризиса в Европе 14:52
Что пишут петербургскому ангелу горожане и гости Северной столицы 14:50
Глава ФАС рассказал о работе по снижению тарифов ЖКХ в регионах 14:45
Мурашко заявил о росте числа тяжелобольных пациентов с коронавирусом 14:28
"Роскосмос" украсил ракету "Союз" под хохлому 14:28
Мурашко: Молодость больше не страхует от тяжелой формы COVID-19 14:21
Правительство продлило субсидирование закупок за рубежом "Онкаспара" 14:15
В Словении после футбольного матча напали на российских болельщиков 13:53
Лавров назвал публикации о краже Россией формулы AstraZeneka голословными 13:51
Toyota представила бюджетный компактвэн Rumion. На самом деле это Suzuki 13:51
Минск и Москва подпишут документы по поставкам газа до конца 2021 года 13:39
Ученый из СПбГУ пообещал пандемию COVID-19 в течение трех лет 13:29
В Кремле знают о задержании экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой 13:26
СМИ: Лежащий в коме актер Валерий Гаркалин пошел на поправку 13:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
12.10.2021 15:13
Рубрика: Власть

На Урале чиновников заставили отказаться от закупки дорогой мебели

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 234(8585)
От закупки двух кресел руководителя и восьми новых стульев общей стоимостью более 100 тысяч рублей отказались в мэрии Краснотурьинска после того, как жители засомневались в эффективности трат.

Информацию об аукционе по приобретению новой мебели для обновления интерьера администрации опубликовали местные СМИ. По условиям торгов, кресла должны быть повышенной комфортности с возможностью фиксации в нескольких направлениях, выдерживать вес до 120 килограммов, к тому же обязательно обиты натуральной кожей. Комфорт руководителя обошелся бы бюджету почти в 70 тысяч рублей.

В России запретили госзакупки некоторых видов импортной техники

- Что касается дороговизны мебели, то при выставлении аукциона коллеги ориентировались на средние цены на подобные кресла. Кроме того, окончательная стоимость может быть снижена поставщиком, выигравшим торги, - пояснила пресс-секретарь администрации Анна Загирова.

Несмотря на эти доводы, закупка вызвала вопросы. Горожане посчитали, что офисное кресло стоит в пределах десяти тысяч рублей, и предложили муниципальным служащим улучшить комфорт за свой счет.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Песков заявил о несогласии России с заявлениями Кисиды по Курилам
Власти Москвы: Контроль соблюдения антиковидных мер в столице будет продолжен
Мурашко: Молодость больше не страхует от тяжелой формы COVID-19
В Кремле объяснили рост цен влиянием мировой конъюнктуры
Умер первый официальный представитель СК РФ Владимир Маркин
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения