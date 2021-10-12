На Урале фермеров осудили за аферу с субсидиями на 15 млн рублей

Верхнеуральский суд Челябинской области вынес приговор двум руководителям крестьянско-фермерских хозяйств, которые обманом оформили субсидии по поддержке предпринимательства. Одному из них назначено наказание в виде реального лишения свободы, второго осудили условно, сообщили во вторник в УФСБ региона.

- Оба гражданина по предварительному сговору предоставили в региональный минсельхоз фиктивные платежные документы, подтверждающие понесенные расходы при ведении хозяйств, и впоследствии получили субсидии по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на общую сумму 15,5 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Одному из обвиняемых в групповом мошенничестве назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, другому (с учетом изготовления поддельных документов) суд отмерил 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей.

Кроме того, обоим фермерам придется возместить причиненный ущерб, вернув в казну 13 миллионов 650 тысяч рублей, отметили в региональном управлении ФСБ.