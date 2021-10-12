Стоматолог рассказала, как сохранить здоровье зубов

Посещение дантиста - одна из самых распространенных трат на медицинские услуги у россиян. "РГ" спросила у пародонтолога, стоматолога-хирурга, стоматолога высшей категории Татьяны Быковой, работающей в екатеринбургской клинике, существует ли способ победить кариес и другие заболевания.

Человек не может повлиять на генетическую предрасположенность, но может изменить свое поведение.

- Из-за коронавируса все научились мыть руки довольно часто и бережно по отношению к среде - вредные бактерии должны быть уничтожены, а полезные - сохранены на поверхности кожи. Так же мы должны действовать по отношению к полости рта, - считает доктор. - Любая еда является средой для развития микробов, поэтому зубы нужно чистить после каждого приема пищи. Если такой возможности нет - нужно каждый раз полоскать их водой или средством для полости рта.

Последние помогают быстрее и эффективнее очистить зубы, создать неблагоприятную среду для развития микробов на какой-то определенный промежуток времени. Однако они могут подавить защитные свойства слюны, поэтому их не рекомендуют использовать постоянно. Обычная вода - идеальный вариант, для того, чтобы наш организм запустил механизм самоочищения при помощи слюны.

Другими антибактериальными средствами с хлором в составе, - например, для полоскания горла, тоже не следует злоупотреблять. Такие жидкости убивают иммунитет полости рта.

- Обычный человек не болеет каждый день, хотя в его организм каждый день попадают вредные вещества. Организм с ними справляется, выбрасывает, обезвреживает. Нужно соблюдать баланс - вредны как чрезмерная чистота, которую достигают с помощью едких средств, так и абсолютное отсутствие ухода. Поэтому обычная вода для регулярного удаления остатков пищи - очень эффективна, - сказала Татьяна Быкова.

Она отметила, что в последнее время люди стали забывать про еще один способ очищения - жвачку. Какое-то время считалось, что она может вредить зубам, однако, по мнению врача, если нет альтернатив, то пользоваться ей стоит - при жевании вырабатывается большое количество слюны, которая поможет отчистить полость рта. Но жевать нельзя долго, во всем необходимо разумное применение.