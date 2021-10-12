Свердловский губернатор рассказал, когда заработают QR-коды

В Свердловской области QR-коды для посещения общественных мест начнут действовать с 8 ноября, но сначала систему протестируют на чиновниках.

Об этом на своей странице в Instagram заявил глава региона Евгений Куйвашев. "Чтобы изменить ситуацию к лучшему, нужно начать с себя. Поэтому с 25 октября QR-коды заработают в первую очередь для чиновников", - написал губернатор.

Речь идет о том, чтобы все госслужащие были привиты или имели справку о перенесенной недавно болезни. В противном случае их не пустят на рабочее место. Из-за высоких рисков им запретят к посещению без официального подтверждения музеи, библиотеки, выставочные центры, спортивные объекты. Также губернатор задокументировал обязательную вакцинацию для чиновников.

С 8 ноября режим будет распространяться на всех граждан. Проверять наличие кода будут на входе в театры, филармонии, кинотеатры, ДК, салоны красоты, санатории, на концертные площадки и базы отдыха. Ограничения действуют на людей старше 18 лет.

Между тем

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки зарегистрировано 564 случая заболевания. Так, общее количество зафиксированных в регионе случаев составило 145 450. Выписано 468 человек. Всего с болезнью справилось 133 606. За сутки 44 человека умерли. Всего жертвами COVID-19 стали 6817 пациентов.

Кстати

Как рассказал журналистам главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов, основную группу заболевших сегодня составляют пенсионеры и люди в возрасте 29-39 лет, на втором месте те, кому от 19 до 29 лет. По тяжести течения болезни наибольшая группа пациентов старше 60 лет, на втором месте - те кому 49-59 лет.