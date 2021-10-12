Тюменцы предложили использовать кинопедагогику в образовании

На днях креативный продюсер Международного кинофестиваля "Ноль Плюс" Александр Школенко получил эмоциональное сообщение от педагога из Уватского района. Вдохновленная опытом коллег со всей страны, использующих фильмы и анимацию в образовательном процессе, Ольга Асадова вызвалась стать послом проекта в своем муниципалитете, а значит, пройти обучение, получить доступ к кинохранилищу и начать просветительскую работу и со школьниками, и с учителями.

- Это показательный пример того, как на самом деле должен работать наш фестиваль. "Ноль Плюс" - еще одна коммуникация между ребенком и взрослым с помощью картин, хоть документальных, хоть игровых, транслирующих человеческие ценности, - поды­тоживает его основатель член Общественного совета при Минкультуре РФ Николай Данн. - Задача восьмилетней давности - сформировать несколько сообществ (тут и дети-зрители, и учителя-новаторы, и сами киношники) - не решена окончательно. Значит, надо продолжать работу, но с учетом постоянно меняющихся технологий делать это более профессионально.

Да, в нынешнем октябре "Ноль Плюс" прошел в Тюмени в восьмой раз. Впервые его поддержало федеральное Министерство культуры. Из 2,5 тысячи заявок из 35 стран (среди них Италия, Швеция, Чехия, Индия, Китай, Израиль, Великобритания, Франция, Египет, США, Канада, Бразилия, Австралия) эксперты отобрали сотню. Около 40 фильмов и мультфильмов стали для России премьерными. В четвертый раз областной центр принял кинопедагогический форум: 300 учителей участвовали очно, еще 500 - дистанционно. Педагоги выяснили, что киноконтент так или иначе закрепляется в общественной повестке, что биться (то самое слово!) за подростков малыми группами не стоит, нужно воспитывать молодежь сообща.

Впервые "Ноль Плюс" поддержало федеральное Министерство культуры

Данн добавляет: пока форум ограничен фестивальными рамками. Но уже в следующем году при поддержке Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, Московского педагогического университета, отечественной Ассоциации кинообразования и медиа-педагогики, тюменских вузов команда займется повышением квалификации школьных наставников, чтобы они вели кинопросвещение не на любительском уровне. А если законодательно закрепить кинопедагогику в образовании или культуре, будет совсем другой расклад.

Принципиально новым на фестивале стало создание онлайн-кино­театра. Авторы фильмов и мультиков дали добро на его работу до 31 октября по особому расписанию, попросили зрителей голосовать за понравившиеся и оставлять комментарии. Ну а создатели фестиваля получили очередное задание: сделать киноподборку для детей-инвалидов и провести дополнительные мастер-классы по пользованию виртуальным кинотеатром для региональных представительств Российского движения школьников.

- Когда наш фестиваль как событие года будет стоять в планах у всех субъектов России, когда вся страна узнает, что каждой осенью в Тюмени говорят о воспитании через кино, мы окончательно выполним свою миссию, - заявляют организаторы.

Кстати

Гран-при VIII фестиваля "Ноль Плюс" достался киноленте "Окно за океаном" (Бабак Набизазаде, Иран), приз дирекции фестиваля - "Яблоне" (Ольга Ажнакина, Россия). Среди других российских лауреатов - картина "Отряд Таганок" (Айнур Аскаров) из конкурса полнометражных лент, получившая спецприз, а также короткий метр "Рух" (Михаил Плиско), ставший приоритетным у детского жюри. Лучшим полнометражным игровым фильмом признана лента "Расправь крылья" (Николя Ванье, Франция/Норвегия). В номинации "Лучшее короткометражное игровое кино" победил фильм "Наше имя Анна" (Маттиа Мура Ваннузи, Италия). Мультфильм "Кинотеатр Рекс" (Майан Энд­желмен и Элиран Пелед, Израиль) эксперты сочли лучшей анимацией, а конкурс документального, научно-популярного и просветительского кино оказался победным для работы "Пока жду папу" (Дафна ван ден Блинк, Бельгия).

На заметку

Онлайн-кинотеатр фестиваля: zeroplus.tv/festival.