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12.10.2021 20:29
Рубрика: Экономика

В Екатеринбурге официально появился восьмой район

Текст: Ольга Медведева
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8584)
В октябре в Екатеринбурге официально появился восьмой район - Академический. Освоение этой территории началось в 2007 году. Сегодня здесь примерно сто тысяч жителей.

Район гордится безбарьерной средой, удобными пешеходными переходами и тротуарами, велосипедными дорожками со специальными светофорами. В этом году жители выбирали концепцию благоустройства Преображенского парка. А какие здесь устраивают праздники! На них съезжаются со всего Екатеринбурга.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Здесь самая большая школа города. Родители с нетерпением ждут, когда закончится строительство четырех садиков и очередной школы.

А еще нужно обеспечить транспортную доступность. И сейчас благодаря федеральной программе "Стимул" и нацпроекту "Жилье и городская среда" строится восемь современных дорог, которые соединят жилые дома со школами, детскими садами, магазинами.

"Солнечный" на юге Екатеринбурга статуса района пока не заслужил. Но это не мешает ему развиваться быстро и комплексно. Сейчас на его территории проживают более 14 тысяч человек, в перспективе население микрорайона вырастет до 85 тысяч. В этом году благодаря федеральной поддержке здесь открылся новый детский сад на 250 мест, на подходе еще один, который примет 300 малышей. Современные детские площадки, прогулочные аллеи и зоны отдыха стали визитными карточками микрорайона. Транспортная проблема "Солнечного" связана с его расположением на южной окраине Екатеринбурга. Планируется реконструкция улиц. Некоторые дороги из двухполосных сделают пятиполосными. И даже проложат трамвайную линию.

Тем временем

По федеральной программе "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом году выделено 34 миллиарда рублей.

Они пошли на строительство школ, детсадов, поликлиник, дорог. Государство берет на себя эти расходы, чтобы стимулировать застройщиков возводить жилье по доступным ценам.

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