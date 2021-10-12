В Екатеринбурге вернут деньги зрителям, не попавшим на концерт Zivert

Новости

Россиянам могут разрешить использовать пенсионные накопления для лечения 11:01
В Петербурге на подводной лодке "Магадан" подняли Андреевский флаг 10:51
На МЖД снизилось число нарушений в отношении объектов ж/д транспорта 10:49
Модели Lada подорожают в шестой раз за год 10:49
Видео: Карпин и игроки сборной спели в раздевалке песню "Валера, Валера" 10:44
Жириновский предложил новому созыву Госдумы построить парламентский центр 10:35
Терешкова открывала первую сессию восьмого созыва Госдумы 10:24
Лукашенко поздравил космонавта Олега Новицкого с 50-летием 10:19
Тренер сборной Словении заявил, что без Дзюбы сборная России стала лучше 10:17
В Курганской области ввели обязательную вакцинацию 10:10
Автоэксперт оценил планы по ужесточению наказания за пьяную езду 10:09
Умер первый официальный представитель СК РФ Владимир Маркин 10:00
Лавров указал на попытки "разогреть" обстановку в Азии 09:56
Назван регион с наименьшим приростом случаев COVID-19 09:49
Ростуризм не будет ограничивать выездной туризм ради развития внутреннего 09:41
Опознаны все погибшие при крушении L-410 в Татарстане 09:33
Генконсульство Беларуси в Нью-Йорке прекратит работу по требованию США 09:24
В среду в Москву придут дожди 09:13
Финансист Русецкий объяснил, почему сейчас не стоит покупать валюту 08:22
Пласидо Доминго будет дирижировать оперой "Тоска" в Большом театре 08:21
Врач рассказал, как коронавирус действует на репродуктивную функцию 07:50
СМИ: Спасший жизнь Байдену переводчик покинул Афганистан 07:25
Агентство Fitch: Доходы России от нефти и газа вырастут в этом году на 70% 07:24
Видео: В Хабаровском крае заметили самого северного тигра 07:18
Врач сообщил о снижении срока лечения COVID-19 среди вакцинированных 07:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
12.10.2021 10:50
Рубрика: Культура

В Екатеринбурге вернут деньги зрителям, не попавшим на концерт Zivert

Текст: Екатерина Призова (Екатеринбург)
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Организаторы концерта российской поп-исполнительницы Zivert пообещали вернуть деньги за билеты поклонникам певицы, которые не смогли попасть 10 октября на ее выступление в "Екатеринбург-Экспо".

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В Краснодаре на 400 тысяч рублей оштрафовали организаторов концерта Zivert

Запускать в зал начали намного позднее заявленного начала мероприятия, так как во время репетиции вышло из строя оборудование и пришлось спешно менять. "На саундчеке сгорела ферма со светом, которая висит над сценой", - сообщила певица в социальных сетях.

Некоторые посетители попросту не стали стоять в очереди несколько часов и, не дождавшись выступления, ушли. Среди тех, кто все же попал внутрь, также оказалось много недовольных: на странице площадки в соцсети "ВКонтакте" - масса гневных комментариев. Люди жалуются на то, что были проблемы со светом и звуком, не работали экраны, на которых должна была идти трансляция происходящего на сцене.

"Два часа ждали этого шоу только отчаянные. Такую дичь в пандемию устроить с очередями. Про звук и свет и говорить стыдно, как будто цирк шапито приезжал", - возмущаются пользователи. Неразбериха возникла и с посадочными местами: "Создали путаницу, некоторые люди не знали, куда сесть, потому что их места были заняты".

В "Екатеринбург-Экспо" извинились перед зрителями и обещали ужесточить требования к проведению мероприятий, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем.

Организаторы готовы вернуть деньги тем, кто вообще не попал на концертную площадку.

"Заявление на возврат средств за билеты зрителям, не посетившим концерт, будут рассмотрены индивидуально", - цитирует KP.Ru представителей компании-организатора.

VK Fest с участием звезд поп-музыки, рэпа и блогеров перенесен на 2022 год
В регионах Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Умер первый официальный представитель СК РФ Владимир Маркин
В Совфеде прокомментировали заявление премьера Японии по Курилам
Автоэксперт оценил планы по ужесточению наказания за пьяную езду
Агентство Fitch: Доходы России от нефти и газа вырастут в этом году на 70%
Пушков заявил об отсутствии у властей Украины переговорного потенциала
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
В афише "Пушкинской карты" - 16 тысяч спектаклей, выставок и концертов