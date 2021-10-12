В Екатеринбурге вернут деньги зрителям, не попавшим на концерт Zivert

Организаторы концерта российской поп-исполнительницы Zivert пообещали вернуть деньги за билеты поклонникам певицы, которые не смогли попасть 10 октября на ее выступление в "Екатеринбург-Экспо".

Запускать в зал начали намного позднее заявленного начала мероприятия, так как во время репетиции вышло из строя оборудование и пришлось спешно менять. "На саундчеке сгорела ферма со светом, которая висит над сценой", - сообщила певица в социальных сетях.

Некоторые посетители попросту не стали стоять в очереди несколько часов и, не дождавшись выступления, ушли. Среди тех, кто все же попал внутрь, также оказалось много недовольных: на странице площадки в соцсети "ВКонтакте" - масса гневных комментариев. Люди жалуются на то, что были проблемы со светом и звуком, не работали экраны, на которых должна была идти трансляция происходящего на сцене.

"Два часа ждали этого шоу только отчаянные. Такую дичь в пандемию устроить с очередями. Про звук и свет и говорить стыдно, как будто цирк шапито приезжал", - возмущаются пользователи. Неразбериха возникла и с посадочными местами: "Создали путаницу, некоторые люди не знали, куда сесть, потому что их места были заняты".

В "Екатеринбург-Экспо" извинились перед зрителями и обещали ужесточить требования к проведению мероприятий, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем.

Организаторы готовы вернуть деньги тем, кто вообще не попал на концертную площадку.

"Заявление на возврат средств за билеты зрителям, не посетившим концерт, будут рассмотрены индивидуально", - цитирует KP.Ru представителей компании-организатора.