В Курганской области ввели обязательную вакцинацию

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции в Курганской области главный государственный санитарный врач региона Григорий Хохлов во вторник издал постановление о проведении профилактических прививок против COVID-19 отдельным группам по эпидемическим показаниям.

Как говорится в документе, обстановка с заболеваемостью коронавирусом ухудшается. Больше половины из пациентов - люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет. Растет количество зараженных из числа тех, кто посещает общественные места, торговые центры, спортивные и развлекательные мероприятия.

В связи с угрозой дальнейшего распространения инфекции обязательную вакцинацию ввели для всех работников сфер образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли, общепита, общественного транспорта, в том числе такси, организаций, оказывающих бытовые, гостиничные и другие услуги , учреждений культуры, а также промышленных компаний, ЖКХ, МФЦ и еще ряда предприятий.

Руководителям организаций и предпринимателям предписано организовать вакцинацию своих работников до 1 ноября. У кого нет прививки, тех приказано отстранить от работы или перевести на дистанционный режим.

Контроль за проведением вакцинации возложен на правительство области и органы местного самоуправления.

Кстати

На 11 октября в Курганской области лабораторно подтверждено 164 новых случая COVID-19. Выписаны из стационаров 49 человек. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 35 177 случаев коронавируса.