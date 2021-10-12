Новости

Президент Филиппин предложил прививать COVID-диссидентов во сне 11:07
Россиянам могут разрешить использовать пенсионные накопления для лечения 11:01
В Петербурге на подводной лодке "Магадан" подняли Андреевский флаг 10:51
На МЖД снизилось число нарушений в отношении объектов ж/д транспорта 10:49
Модели Lada подорожают в шестой раз за год 10:49
Видео: Карпин и игроки сборной спели в раздевалке песню "Валера, Валера" 10:44
Жириновский предложил новому созыву Госдумы построить парламентский центр 10:35
Терешкова открывала первую сессию восьмого созыва Госдумы 10:24
Лукашенко поздравил космонавта Олега Новицкого с 50-летием 10:19
Тренер сборной Словении заявил, что без Дзюбы сборная России стала лучше 10:17
В Курганской области ввели обязательную вакцинацию 10:10
Автоэксперт оценил планы по ужесточению наказания за пьяную езду 10:09
Умер первый официальный представитель СК РФ Владимир Маркин 10:00
Лавров указал на попытки "разогреть" обстановку в Азии 09:56
Назван регион с наименьшим приростом случаев COVID-19 09:49
Ростуризм не будет ограничивать выездной туризм ради развития внутреннего 09:41
Опознаны все погибшие при крушении L-410 в Татарстане 09:33
Генконсульство Беларуси в Нью-Йорке прекратит работу по требованию США 09:24
В среду в Москву придут дожди 09:13
Финансист Русецкий объяснил, почему сейчас не стоит покупать валюту 08:22
Пласидо Доминго будет дирижировать оперой "Тоска" в Большом театре 08:21
Врач рассказал, как коронавирус действует на репродуктивную функцию 07:50
СМИ: Спасший жизнь Байдену переводчик покинул Афганистан 07:25
Агентство Fitch: Доходы России от нефти и газа вырастут в этом году на 70% 07:24
Видео: В Хабаровском крае заметили самого северного тигра 07:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
12.10.2021 10:10
Рубрика: Общество

В Курганской области ввели обязательную вакцинацию

Текст: Валентина Пичурина (Курган)

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции в Курганской области главный государственный санитарный врач региона Григорий Хохлов во вторник издал постановление о проведении профилактических прививок против COVID-19 отдельным группам по эпидемическим показаниям.

В Свердловской области начали прививать от COVID-19 иностранцев

Как говорится в документе, обстановка с заболеваемостью коронавирусом ухудшается. Больше половины из пациентов - люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет. Растет количество зараженных из числа тех, кто посещает общественные места, торговые центры, спортивные и развлекательные мероприятия.

В связи с угрозой дальнейшего распространения инфекции обязательную вакцинацию ввели для всех работников сфер образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли, общепита, общественного транспорта, в том числе такси, организаций, оказывающих бытовые, гостиничные и другие услуги , учреждений культуры, а также промышленных компаний, ЖКХ, МФЦ и еще ряда предприятий.

Руководителям организаций и предпринимателям предписано организовать вакцинацию своих работников до 1 ноября. У кого нет прививки, тех приказано отстранить от работы или перевести на дистанционный режим.

Контроль за проведением вакцинации возложен на правительство области и органы местного самоуправления.

Кстати

На 11 октября в Курганской области лабораторно подтверждено 164 новых случая COVID-19. Выписаны из стационаров 49 человек. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 35 177 случаев коронавируса.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Умер первый официальный представитель СК РФ Владимир Маркин
В Совфеде прокомментировали заявление премьера Японии по Курилам
Автоэксперт оценил планы по ужесточению наказания за пьяную езду
Агентство Fitch: Доходы России от нефти и газа вырастут в этом году на 70%
Пушков заявил об отсутствии у властей Украины переговорного потенциала
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"