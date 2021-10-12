В Тюменской области создадут производство по глубокой переработке гороха

За презентацию беспрецедентного проекта "Тюменский протеин - индустрия белка" в рамках программы повышения квалификации "Системный подход в управлении регионом" на базе Сибирского института управления, филиала РАНХиГС в Новосибирске, тюменская делегация получила статус "Команда - лидер интегрального рейтинга регионов".

Эксперты Центра управления проектами РАНХиГС отметили высокий уровень ответственности команды Тюменской области, активность в процессе обучения и эффективное взаимодействие между участниками.

Команда в составе представителей органов власти, муниципалитетов и учреждений юга Западной Сибири продемонстрировала высокий уровень подготовки при отработке компетенций и планировании программ развития территории, насыщения инвестиционного климата.

Получивший высокую оценку проект вплоть до 2026 года собирается воплощать ЗАО "Агрохолдинг "Юбилейный". Как рассказал генеральный директор компании Сергей Мамонтов, это будет завод по глубокой переработке семян зернобобовых культур общей стоимостью 8 миллиардов рублей и мощностью 70 тысяч тонн сырья в год. Пока неизвестно, где территориально расположится новое производство, но, как отмечают в пресс-службе правительства Тюменской области, в результате реализации регион может стать флагманом в отрасли глубокой переработки гороха, что, несомненно, отразится на объеме экспорта сельскохозяйственной продукции и позволит создать высокооплачиваемые рабочие места для местных жителей.

Агрохолдинг намеревается обеспечивать завод собственным сырьем. А на это, по словам Мамонтова, направлен еще один инвестпроект - расширение площади обрабатываемых земель: до 2025 года посевные площади "Юбилейного" должны увеличиться до 120 тысяч гектаров (нынче компания приобрела 22 тысячи гектаров в Викуловском районе); объем инвестиций в это направление составит порядка миллиарда рублей.