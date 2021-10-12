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Рубрика: Происшествия

Жительница Озерска отсудила свою собаку у соседей

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8584)
В городе Озерске Челябинской области судебные приставы добились передачи короткошерстного той-терьера по кличке Тоша его законной владелице. Пса пришлось отсуживать у соседей, согласившихся присмотреть за ним в отсутствие хозяев, а затем наотрез отказавшихся его возвращать.

В чужой семье рыжий Тоша провел более двух лет. Как установили в суде, куда безутешная хозяйка обратилась с иском "об истребовании имущества из незаконного владения", в феврале 2019 года собаку к соседям пристроил ее супруг. Ему нужно было срочно ложиться в больницу. Она сама в это время находилась в другом городе, ухаживая за матерью, и девать питомца было некуда.

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Выписавшись из больницы, муж первым делом зашел к соседям за собакой. Но услышал от них, что к Тоше успели привыкнуть дети, которые души в нем не чают, а потому собаке лучше остаться у них. Дальнейшие переговоры ни к чему не привели. Вернувшаяся домой супруга даже написала заявление в полицию, обвинив соседей в самоуправстве. Однако полицейские решили, что речь идет об имущественном споре, и предложили решать его в гражданском порядке.

- Для решения вопроса о том, кто является законным владельцем собаки, пришлось опросить всех участников этой истории, их соседей и знакомых, - сообщила консультант Озерского городского суда Анна Коренькова. - Ответчики не отрицали, что собаку им передали истцы. Однако пояснили, что эти люди оказались в трудной жизненной ситуации, ухаживать за Тошей не могли, а потому собаку им просто подарили. Впрочем, никаких доказательств этого представить в суде не смогли.

Зато супруг хозяйки пригласил в суд знакомого, который присутствовал при его злополучном разговоре с соседом. Он подтвердил, что в тот вечер хозяин Тоши спрашивал у него, не сможет ли он присмотреть за собачкой. В этот момент к ним подошел другой сосед и, заинтересовавшись разговором, предложил подержать ее у себя.

А поскольку никто не оспаривал, что собака изначально принадлежала истице (она приобрела ее в 2017 году. - Ред.), суд пришел к выводу о том, что супруг искал для животного исключительно временное пристанище. В исполнительном листе он предписал вернуть собаку законной владелице в течение семи дней с момента вступления решения в силу.

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