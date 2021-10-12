Ремонт попавшей в аварию подлодки США может затянуться на годы

Ремонтники военно-морских систем Тихоокеанского флота США на базе Гуам приступили к осмотру американской атомной подводной лодки (АПЛ) Connecticut. Как стало известно ранее, многоцелевая субмарина класса Sea Wolf ("Морской волк") еще 2 октября получила повреждения в Южно-Китайском море в результате столкновения с неизвестным подводным объектом и целую неделю в надводном положении добиралась до Гуама.

Скупые детали о состоянии пострадавшей субмарины раскрыло USNI News - специализированное онлайн-издание Военно-морского института США (U.S. Naval Institute). В частности, в настоящее время на пришвартованной к пирсу лодке с тактическим номером SSN-22 экспертной командой проводится "оценка ущерба" и "выработка рекомендаций по ее ремонту". Отчет и предложения будут направлены в штаб подводных сил 7-го флота США, отвечающего за операции в западной части Тихого и восточной части Индийского океанов.

Двум из 11 моряков, пострадавших во время тарана Connecticut (предположительно затонувшего судна, грузового контейнера или подводной горы), пришлось оказывать медпомощь на берегу. Утверждается, что в настоящее время весь экипаж вновь собран на подлодке, сохранившей реакторный отсек в рабочем состоянии.

На этом официальная информация обрывается. Никаких фотографий АПЛ, по которым экспертам можно было бы хотя бы примерно представить степень повреждений ее легкого и прочного корпусов, так и не просочилось в прессу из-за режима строгой секретности. И это вполне логично, ведь речь идет об оценке боеспособности несущего до 50 крылатых ракет "Томагавк" и "Гарпун" корабля стоимостью в четыре миллиарда долларов. Понятно, что такую чувствительную информацию раскрывать добровольно никто не станет.

Зато из открытых источников хорошо известны подробности ЧП с американской атомной подводной лодкой San Francisco (класс Los Angeles), которая в 2005 году чуть было не пошла ко дну при аналогичных обстоятельствах. Тогда субмарина в подводном положении и на полном ходу влетела в неотмеченную на картах банку в 675 километрах от Гуама. В результате страшного удара 1 матрос погиб, 98 получили ранения, а вся носовая часть корабля, по данным СМИ, превратилась в "смятую банку от кока-колы". Лишь в результате упорной борьбы за живучесть корабль удалось поднять на поверхность, чтобы потом довести до Гуама.

Вашингтон не спешит оглашать подробности операции своей попавшей в аварию подлодки в "морском подбрюшье" Китая

В результате последовавшего "разбора полетов" капитан San Francisco Кевин Муни был списан на берег, затем с выговором уволен из рядов ВМС США, еще шесть членов экипажа были понижены в звании. Согласно итогам расследования, "критические навигационные и ходовые плановые процедуры" не были исполнены командованием San Francisco в полной мере. Сама же сильно пострадавшая субмарина находилась в ремонте три с половиной года. За это время к ней приварили носовую часть от другой списанной подлодки Honolulu и в конце концов вернули на службу.

По данным USNI News, уже начато два расследования - командное и по вопросам безопасности - неудачного похода Connecticut. Пока неизвестно, насколько затянется починка рыскавшей в Южно-Китайском море АПЛ, но не исключено, что речь пойдет о переводе корабля с базы Гуам на верфи в США для полноценного ремонта и замены пострадавшего оборудования.

Тем временем, несмотря на требования официального Пекина раскрыть перед международным сообществом детали опасного и чреватого экологической катастрофой ЧП, Вашингтон не спешит оглашать подробности операции своей подлодки в "морском подбрюшье" Китая. Согласно предположениям китайских экспертов, в задачи американского "морского волка" входила слежка за современными китайскими подводными атомными ракетоносцами класса "Цзинь" (проект 094), базирующимися, по данным СМИ, на вырытой в скале военно-морской базе Юйлинь.