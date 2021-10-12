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12.10.2021 12:26
Рубрика: Экономика

Решетников назвал сроки действия мер по стабилизации продовольственной инфляции

Текст: Татьяна Карабут

Новые меры по стабилизации продовольственной инфляции не успеют подействовать до конца этого года. Такое мнение высказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции по итогам 2021 года

Меры по увеличению предложения продовольствия на рынке (прежде всего плодоовощной продукции и мяса) и стабилизации цен разработал и представит в ближайшее время Минсельхоз. В том числе речь идет об увеличении поставок из-за рубежа.

Ранее во вторник Минэкономразвития повысило оценку инфляции на конец года на 1,6 процентных пункта - до 7,4%. При этом основной вклад вносит именно продовольственная инфляция - за счет удорожания плодоовощной продукции и роста цен на мясо. Рост цен на овощи вызван неблагоприятной погодой, на мясо - увеличением себестоимости производства. Помимо этого, сказывается нехватка рабочей силы.

На оценку инфляции 2021 года может повлиять только какое-то существенное изменение ситуации с урожаем, считает Решетников.

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