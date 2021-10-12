Решетников назвал сроки действия мер по стабилизации продовольственной инфляции

Новые меры по стабилизации продовольственной инфляции не успеют подействовать до конца этого года. Такое мнение высказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Меры по увеличению предложения продовольствия на рынке (прежде всего плодоовощной продукции и мяса) и стабилизации цен разработал и представит в ближайшее время Минсельхоз. В том числе речь идет об увеличении поставок из-за рубежа.

Ранее во вторник Минэкономразвития повысило оценку инфляции на конец года на 1,6 процентных пункта - до 7,4%. При этом основной вклад вносит именно продовольственная инфляция - за счет удорожания плодоовощной продукции и роста цен на мясо. Рост цен на овощи вызван неблагоприятной погодой, на мясо - увеличением себестоимости производства. Помимо этого, сказывается нехватка рабочей силы.

На оценку инфляции 2021 года может повлиять только какое-то существенное изменение ситуации с урожаем, считает Решетников.