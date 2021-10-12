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12.10.2021 19:50
Рубрика: Власть

Росгвардия предложила более тщательно проверять желающих приобрести оружие

Текст: Михаил Фалалеев
Законопроект, разработанный Росгвардией и опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, предлагает проводить более тщательную проверку граждан, желающих приобрести огнестрельное оружие. Делать это предлагается МВД и ФСБ - у них для этого имеются оперативные возможности. И в соответствии с результатами такой проверки Росгвардия будет выдавать или отказывать в выдаче оружейной лицензии.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Более того, правоохранительные органы получат право отзывать уже выданные лицензии.

Фото: Олеся Курпяева
Для получения охотничьего удостоверения предложено сдавать специальный экзамен

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал, что проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" направлен на повышение эффективности государственного управления в сфере оборота оружия, усиление контроля за законностью владения гражданским оружием.

Главным критерием при принятии решения - можно или нельзя разрешать человеку оружие - будет вывод: представляет ли он повышенную опасность для окружающих, не создаст ли угрозу общественной безопасности. Проверять претендентов на огнестрельный ствол станут по нескольким параметрам - на причастность человека к организованной преступной группе, в том числе экстремистской или террористической направленности, не планирует ли он использовать оружие для совершения преступлений.

То есть оперативники прочитают его высказывания в социальных сетях, возможно, пообщаются с его соучениками, соседями, коллегами по работе и близкими.

Кроме того, как подчеркнул Валерий Грибакин, законопроектом предусматривается предоставление органам ФСБ России полномочий по проведению соответствующей проверки.

В Росгвардии считают, что с введением таких проверок можно будет предупредить трагедии, произошедшие в нескольких школах страны. Действительно, только после гибели десятков школьников и студентов вдруг выяснялось, что убившие их сверстники писали угрожающие посты в своих аккаунтах. До поры до времени это воспринималось как экстравагантная шутка, которую никто не воспринимал всерьез. А потом стало поздно. Что удивительно, такие посты троих убийц-студентов были очень похожи друг на друга, достаточно их было просто сопоставить. Если бы это было сделано, то две трагедии - после Керчи - уже можно было бы предотвратить, отобрав оружие у отморозков.

Главный критерий, по которому будут решать, можно ли разрешать человеку оружие, - не представляет ли он повышенную опасность для окружающих

Напомним, до сих пор подобные проверки проводились только в советское время, да и то не везде. Могли иногда запросить характеристику с работы.

Сегодня для того, чтобы купить гражданское оружие, достаточно предъявить охотничий билет, если оно для охоты. А если только для спортивной стрельбы или самообороны, то и билет не нужен.

Обязательное требование - наличие правильных условий для хранения оружия, то есть - сейфа или металлического шкафа. А также - медицинское освидетельствование, которое необходимо проходить раз в пять лет.

Власть Безопасность Правительство Росгвардия Все о личном и служебном оружии Законопроекты и комментарии

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