Роспотребнадзор: Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 субъектах РФ

На территории России на минувшей неделе отмечался умеренный уровень заболеваемости ОРВИ, обусловленный преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами, риновирусами и др.). Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано среди взрослого населения, а также среди детей 7-14 лет. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 субъектах страны.

Ведомство отмечает, что в России продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 8 октября вакцинированы более 25,6 миллиона человек (17,6% населения РФ).

По информации Всемирной организации здравоохранения, в странах северного полушария активность гриппа находится на межэпидемическом уровне.