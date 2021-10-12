Росреестр расскажет о профессионализме кадастровых инженеров

Порядок предоставления информации о профессионализме кадастровых инженеров разработал Росреестр. Проект документа представлен на общественное обсуждение.

Устанавливается порядок предоставления саморегулируемым организациям кадастровых инженеров такой информации Федеральной кадастровой палатой, подведомственной Росреестру. Одной из функций саморегулируемой организации кадастровых инженеров является контроль за профессиональной деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований действующего законодательства в области кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики, пояснили в пресс-службе Росреестра. Саморегулируемая организация вправе в том числе получать в Росреестре информацию о результатах профессиональной деятельности своих членов.

В проекте приказа уточнены требования к порядку направления запросов саморегулируемыми организациями и урегулируются другие вопросы, возникавшие в правоприменительной практике.