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Рубрика: Экономика

Росреестр расскажет о профессионализме кадастровых инженеров

Текст: Марина Трубилина

Порядок предоставления информации о профессионализме кадастровых инженеров разработал Росреестр. Проект документа представлен на общественное обсуждение.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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Устанавливается порядок предоставления саморегулируемым организациям кадастровых инженеров такой информации Федеральной кадастровой палатой, подведомственной Росреестру. Одной из функций саморегулируемой организации кадастровых инженеров является контроль за профессиональной деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований действующего законодательства в области кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики, пояснили в пресс-службе Росреестра. Саморегулируемая организация вправе в том числе получать в Росреестре информацию о результатах профессиональной деятельности своих членов.

В проекте приказа уточнены требования к порядку направления запросов саморегулируемыми организациями и урегулируются другие вопросы, возникавшие в правоприменительной практике.

Экономика Недвижимость Правительство Росреестр

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