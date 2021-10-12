Российские фильмы "Дело" и "Мама, я дома" увидят в Китае

Конкурсная программа здесь делится на секции с по-своему знаковыми названиями. "Крадущийся тигр" - это международный конкурс дебютных или вторых/третьих картин молодых режиссеров. В этом конкурсе российское кино представлено драмой Владимира Битокова "Мама, я дома" с Юрием Борисовым и Ксенией Раппопорт. "Затаившийся дракон" - это панорама дебютных фильмов, снятых на языках Китая. Гала-премьеры представят наиболее заметные картины года, фильмы, премированные на крупнейших фестивалях мира, новые работы известных мастеров. Будут также рестроспективы классиков, представление новых кино- и сериальных проектов.
Фестиваль открывается драмой "Янагава" режиссера Чжан Лу - о путешествии двух братьев в японский город Янагаву в поисках женщины, в которую оба были влюблены в юности. Наша картина "Мама, я дома" будет соревноваться с фильмами из Франции, Бельгии, Италии, Колумбии, Сербии, Индии, Мексики, Бангладеш, Филиппин, Камбоджи. В этом конкурсе есть еще и грузинский фильм Александра Коберидзе "Что мы видим, когда смотрим на небо?".
В международной программе "Гала" публике будет представлен фильм Алексея Германа-младшего "Дело" и есть еще одна картина, снятая в копродукции Грузии, России, Болгарии, Монако и США - "Брайтон, 4" Левана Когуашвили. Состоится чествование ветеранов азиатского кинематографа - режиссера и сценариста Дин Иньнань (Китай) и режиссера Цуй Харка (Гонконг). Фестиваль завершится вручением премий 19 октября.
Пинъяо - единственный в Китае древний город, заложенный еще в девятом столетии до нашей эры и полностью сохранивший свой первоначальный трехтысячелетний архитектурный облик, объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.