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12.10.2021 13:07
Рубрика: Культура

Российские фильмы "Дело" и "Мама, я дома" увидят в Китае

Текст: Валерий Кичин
Сегодня открывается международный кинофестиваль в китайском древнем городе Пинъяо - он представляет в своих конкурсах как китайское кино, так и кино всего мира. Этот кинофорум был основан в 2017 году знаменитым деятелем фестивального движения Марко Мюллером, его президентом стал выдающийся китайский режиссер Цзя Джанкэ. Свое название фестиваль взял из классического фильма Энга Ли, первым проторившего для китайского кино дорогу на мировые экраны, - "Крадущийся тигр, затаившийся дракон".
Кадр из фильма "Дело". Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Дело". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Дело". Фото: kinopoisk.ru

Конкурсная программа здесь делится на секции с по-своему знаковыми названиями. "Крадущийся тигр" - это международный конкурс дебютных или вторых/третьих картин молодых режиссеров. В этом конкурсе российское кино представлено драмой Владимира Битокова "Мама, я дома" с Юрием Борисовым и Ксенией Раппопорт. "Затаившийся дракон" - это панорама дебютных фильмов, снятых на языках Китая. Гала-премьеры представят наиболее заметные картины года, фильмы, премированные на крупнейших фестивалях мира, новые работы известных мастеров. Будут также рестроспективы классиков, представление новых кино- и сериальных проектов.

Фото: предоставлено кинокомпанией ССБ-Кино
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Фестиваль открывается драмой "Янагава" режиссера Чжан Лу - о путешествии двух братьев в японский город Янагаву в поисках женщины, в которую оба были влюблены в юности. Наша картина "Мама, я дома" будет соревноваться с фильмами из Франции, Бельгии, Италии, Колумбии, Сербии, Индии, Мексики, Бангладеш, Филиппин, Камбоджи. В этом конкурсе есть еще и грузинский фильм Александра Коберидзе "Что мы видим, когда смотрим на небо?".

В международной программе "Гала" публике будет представлен фильм Алексея Германа-младшего "Дело" и есть еще одна картина, снятая в копродукции Грузии, России, Болгарии, Монако и США - "Брайтон, 4" Левана Когуашвили. Состоится чествование ветеранов азиатского кинематографа - режиссера и сценариста Дин Иньнань (Китай) и режиссера Цуй Харка (Гонконг). Фестиваль завершится вручением премий 19 октября.

Пинъяо - единственный в Китае древний город, заложенный еще в девятом столетии до нашей эры и полностью сохранивший свой первоначальный трехтысячелетний архитектурный облик, объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным

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