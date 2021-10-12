Роструд планирует развивать дистанционный надзор

Трудовые инспекторы будут проверять работодателей в том числе - дистанционно. Об этом рассказал руководитель Роструда Михаил Иванков.

"Сегодня цифровизация - это важнейший тренд, который затрагивает все сферы жизни и надзор не может быть в стороне. У нас много новых задач, в числе которых дистанционный надзор и дистанционное взаимодействие с работодателями", - сказал он на открытии VI Всероссийского форума инспекторов труда.

Роль дистанционного надзора возрастает в условиях цифровизации, подчеркнул замминистра цифрового развития Максим Паршин. По его словам, рынок трудовых отношений изменился. Так, стало возможным дистанционное заключение трудового договора, когда работодатель и работник не встречаются, но при этом между ними возникают трудовые отношения.

"Важно обеспечить соблюдение прав работника и работодателя в этом цифровом дистанционном взаимодействии", - пояснил замминистра.

Между тем, сегодня дистанционно работают около 3 млн россиян, следует из данных Минтруда. Как ранее отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, до пандемии в России удаленно работали около 30 тысяч человек, а во время - до 11% от трудоспособного населения. Дистанционный формат занятости остается востребованным до сих пор.