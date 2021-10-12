Ростуризм не будет ограничивать выездной туризм ради развития внутреннего

Ростуризм не планирует ограничивать выездной туризм ради развития внутреннего. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова. По ее словам, такая идея даже никогда не обсуждалось, сообщает "Вестник-АТОР".

Как отметила Зарина Догузова, заниматься только каким-то одним видом туризма - нельзя​​​.

"Мы отвечаем за развитие отрасли в целом. Конечно, одно из приоритетных направлений деятельности Ростуризма - это развитие внутреннего туризма. Но мы не планировали и сейчас не планируем развитие внутреннего туризма за счет введения ограничений на выезд. Никогда ничего подобного не обсуждалось ни на уровне правительства, ни в моем кабинете", - сказала руководитель Ростуризма.

Глава ведомства подчеркнула, что не будет вносить подобных предложений.

"Мы готовы делать все возможное, чтобы наши граждане за рубежом отдыхали с комфортом и в безопасности", - заявила она.