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12.10.2021 09:41
Рубрика: Экономика

Ростуризм не будет ограничивать выездной туризм ради развития внутреннего

Текст: Алексей Рыбин

Ростуризм не планирует ограничивать выездной туризм ради развития внутреннего. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова. По ее словам, такая идея даже никогда не обсуждалось, сообщает "Вестник-АТОР".

Фото: Илья Тимин/ РИА Новости
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Как отметила Зарина Догузова, заниматься только каким-то одним видом туризма - нельзя​​​.

"Мы отвечаем за развитие отрасли в целом. Конечно, одно из приоритетных направлений деятельности Ростуризма - это развитие внутреннего туризма. Но мы не планировали и сейчас не планируем развитие внутреннего туризма за счет введения ограничений на выезд. Никогда ничего подобного не обсуждалось ни на уровне правительства, ни в моем кабинете", - сказала руководитель Ростуризма.

Глава ведомства подчеркнула, что не будет вносить подобных предложений.

"Мы готовы делать все возможное, чтобы наши граждане за рубежом отдыхали с комфортом и в безопасности", - заявила она.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

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