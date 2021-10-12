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Текст:   Марина Трубилина 
20:56 12.10.2021

С 2019 года приняты решения по тысяче проблемных домов

Более 64 тыс. обманутых дольщиков получат квартиры, а около 28 тыс. - денежные компенсации. Такие решения приняты Наблюдательным советом Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства с конца 2019 года, сообщается на сайте правительства.

Фото: Сергей Михеев
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За последние два года фонд рассмотрел ситуацию с 1042 домами, что составляет 72% от всех проблемных объектов, заявленных регионами в фонд, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Около 64,3 тыс. человек получат квартиры после завершения строительства 554 объектов, а порядка 27,6 тыс. граждан по 488 домам - денежные компенсации.

Как сообщил гендиректор фонда Константин Тимофеев, в третьем квартале нынешнего года были приняты решения по 98 домам, а это 6,8 тыс. человек, из них выплаты предусмотрены в отношении почти 3,6 тыс. человек по 52 объектам. На восстановление их прав будет направлено более 10 млрд рублей. "Решения о завершении строительства приняты в отношении 46 объектов. После ввода объектов в эксплуатацию более 3,2 тыс. человек получат ключи от квартир", - пояснил глава фонда.

Среди рассмотренных в III квартале - такие крупные недострои, как объекты застройщиков ООО "Вертикаль" (Нижегородская область), ООО "Партнер Инвест" (Новосибирская область), ООО "Офорт-К" (Свердловская область), ООО "Стройиндустрия" и ООО "Крона" (Республика Башкортостан), ООО "Диалог" (Хабаровский край), ЖСК "Весенний" и ООО "УК "Русская усадьба" (Московская область), ООО "СИМ" (Пермский край). По ним в фонд поступало большое число обращений от граждан.

Сейчас 12,1 тыс. дольщиков уже получили квартиры, а 23,3 тыс. человек - выплаты.

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