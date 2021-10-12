Постановление правительства Саратовской области от 12 октября 2021 года № 861-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

пункт 1.9 признать утратившим силу;

дополнить пунктом 1.16.2 следующего содержания:

"1.16.2. Возобновить оказание сервисных (платных), дополнительных социальных услуг в учреждениях, подведомственных министерству труда и социальной защиты области (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты для граждан, имеющих психические расстройства), при условии соблюдения норм и требований санитарного законодательства в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19), установленных для соответствующих видов деятельности.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин







