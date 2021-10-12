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12.10.2021 16:36
Рубрика: Власть

Сенатор: Слова Кисиды по Курилам следует приравнять к фальсификации истории

Текст: Юрий Гаврилов
Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев прокомментировал заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что на острова южной части Курил якобы распространяется суверенитет Токио.
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

"Считаю, что возобновление спора о принадлежности южных Курильских островов приравнивается к пересмотру итогов Второй мировой войны", - подчеркнул сенатор.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Он сказал, что Япония уже не одно десятилетие периодически выступает с заявлениями об исторической принадлежности четырех островов южнокурильской гряды. По словам Бондарева, Токио часто апеллирует к Симодскому трактату 1855 года, забывая при этом Портсмутский мирный договор 1905 года. Один из его пунктов аннулирует предшествующие договоры и соглашения. "Однако и с юридической точки зрения, и с точки зрения логики и справедливости притязания Страны восходящего солнца неправомерны", - уверен сенатор.

Бондарев напомнил, что Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые Япония предлагает вернуть под юрисдикцию своей страны, отошли Советскому Союзу (а после - России как его правопреемнице) по итогам Второй мировой войны. "Япония сама отказалась подписать совместную Советско-японскую декларацию 1956 года (по которой СССР готов был передать два из четырех островов), потому что побоялась США, - отметил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. - Впрочем, бояться США вошло в привычку у Японии и еще ряда стран. И в настоящее время премьер-министр Фумио Кисида, выступая с популистскими заявлениями, старается не только завоевать авторитет у собственного народа, но и угодить американским властям, которые всегда рады, когда Россию кто-то на международной арене за что-то ругает и старается "укусить".

Слова премьер-министра Японии о суверенитете над южными Курильскими островами, по мнению сенатора, никак не изменят текущий статус-кво. И вообще, считает он, подобные высказывания, следует приравнять к фальсификации истории. "Ведь данные территории достались победившей стороне. Итоги Второй мировой войны обсуждению и пересмотру не подлежат", - сделал вывод Бондарев.

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