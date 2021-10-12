Сенаторы просят поддержать авиасеть в регионах

Хотя аэропорты для малой авиации и обновляются с разной степенью успеха, но совсем скоро на них будет нечему приземляться, опасаются сенаторы. Во вторник на площадке Совета Федерации прошли парламентские слушания о развитии региональной авиационной инфраструктуры.

Расширение авиасети сдерживают излишние требования к транспортной безопасности объектов инфраструктуры, считает первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Ленар Сафин. "Аэропорты вынуждены одновременно выполнять требования транспортной и авиационной безопасности, которые фактически друг друга дублируют", - отметил сенатор.

Одинаковые требования по безопасности предъявляют малым аэропортам и таким хабам, как Шереметьево. "Поэтому обслуживание пятиместного самолета в Якутии или в Красноярском крае может быть дороже, чем обслуживание магистрального самолета в московских аэропортах", - пояснил Сафин.

Минтранс подготовил проект правительственного постановления, которое решит эти проблемы, сообщил замглавы ведомства Александр Суханов. "Требования будут значительно упрощены, - пообещал он. - Так, технически сложным будет считаться только тот терминал, у которого пропускная способность 100 пассажиров в час и более".

Замглавы минтранса Игорь Чалик рассказал, что до 2030 года в России планируется выпустить около 700 самолетов и более 430 вертолетов. А уже в этом декабре сертификацию пройдет среднемагистральный самолет МС-21.

Кроме того, в работе у министерства проект по использованию для реконструкции взлетно-посадочных полос специального грунтового покрытия с определенными вяжущими веществами. "Во-первых, это быстрее, гораздо дешевле и проще в обслуживании. И, наверное, самое главное - площадки ли, аэродромы ли, в этом случае становятся всепогодными и всесезонными", - добавил чиновник.

Около 700 самолетов и более 430 вертолетов планируется выпустить до 2030 года

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин обратил внимание на проблему нехватки машин для межрегиональной и региональной авиации. "Наша промышленность выпускает среднемагистральные самолеты, а вот бортов на 20-30 пассажиров пока нет и не предвидится. Все, что летает в регионах, это разные модели КБ Антонова и старые чехословацкие самолеты. Так что будет садиться в аэропортах?" - недоумевает законодатель.

По его мнению, минтрансу необходимо провести ревизию всего комплекса по строительству малых аэропортов и определить, где их оставить, а какие перевести в статус посадочных площадок для вертолетов.

Региональным бюджетам никогда не справиться с авиаперевозками, убежден сенатор от Мурманской области, зампред комитета СФ по экономической политике Константин Долгов.

"Надо предусмотреть поддержку из федерального бюджета региональным бюджетам на пассажирские перевозки и доставку продовольственных товаров, за исключением подакцизных, в отдаленные населенные пункты на территориях субъектов Крайнего Севера в размере не менее 95%, это принципиально важно", - подчеркнул он.