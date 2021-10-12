В Египте найдены сфинксы с головой барана

В Египте археологическая миссия Министерства по делам древностей при проведении раскопок в древнем городе Луксоре у ворот Карнакского храма обнаружила три древних сфинкса с бараньими головами.

Как сообщает Ahram Online, необычные артефакты были найдены во время раскопок, которые проводятся в рамках специализированного проекта по изучению древнеегипетских царских сфинксов.

Работы проводятся миссией Министерства по делам древности Египта на так называемой аллее сфинксов. Ее протяженность составляет 2,7 километра, она ведет к самому величественному храму в Луксоре. Считается, что когда-то эта необычная дорога соединяла сам город Луксор с Карнакским храмом.

Находка была сделана при раскопках в южной части указанного храма. Три крупных сфинкса, украшенные бараньими головами, находились у ворот. В настоящий момент египетские специалисты занимаются их реставрацией.

По словам Мустафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта, это были три отдельных сфинкса, которые, вероятно, среди прочих подобных статуй украшали аллею сфинксов. Планируется, что после реставрации бараньи головы будут воссоединены с телами, после чего их выставят на всеобщее обозрение.

Мустафа Вазири добавил, что в рамках вышеуказанного исследовательского проекта планируется организовать своего рода выставку под открытым небом. На аллее сфинксов будет выставлена серия фотографий, рассказывающих об истории этой дороги с момента начала ее исследования в XIX веке и до наших дней.

Сфинкс - это мифическое зооморфное существо. В древнеегипетском искусстве оно ассоциируется в основном с животным, обладающим телом льва и головой человека. Однако известные и древние сфинксы, украшенными головами сокола или барана. Примечательно, что подобные существа встречаются и в древнегреческой мифологии, например, в мифе об Эдипе. Согласно ей, сфинкс - это чудовище с человеческой головой, лапами и телом льва, крыльями орла и хвостом быка.