Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах

Минздрав проработает вопрос о включении в программу профилактических медицинских осмотров проверку несовершеннолетних на употребление никотина. Такое поручение ведомству дала вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Проверять, курили дети или нет, будут с помощью смокелайзера. Поможет ли он решить проблему? Фото: РИА Новости

Проверять, курили дети или нет, медработники будут с помощью смокелайзера - газоанализатора, который фиксирует объем угарного газа на выдохе. Сейчас на медосмотре несовершеннолетних могут проверять только на употребление наркотиков и психотропных веществ.

После заседания Голикова также поручила минздраву разработать меры, чтобы запретить аренду электронных устройств для употребления никотина детьми, а также выкладку вейпов, кальянов и прочей продукции на прилавках магазинов, которые работают в радиусе 100 метров от школ и вузов.

В протоколе по итогам заседания также упоминается поручение минпросвещению, минюсту и МВД к маю следующего года проработать усиление мер ответственности родителей, если во время медосмотра выяснится, что их ребенок употребляет в каком-то виде никотин. Речь идет об увеличении штрафов по статье 5.35 КоАП "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Процент курильщиков в России, по данным ВОЗ, в прошлом году составил 25% по сравнению с 39,4% в 2009 году, доля детей в нем неизвестна.

Как вам это?

О том, что курить плохо, знают все. То, что школьники частенько покуривают за углом школы, а то и в туалетах, тоже ни для кого не секрет. Нужно ли проверять детей "на дым" и как?

Татьяна Суздальницкая, член экспертно-консультативного совета родительской общественности при столичном департаменте образования и науки:

- Мне совершенно не нравится, когда школьники курят, но от этого, увы, не уйти. Для многих это способ почувствовать себя взрослым, некое лихачество и протест. На мой взгляд, единственной мерой профилактики здесь могут быть доверительные разговоры с детьми, хорошие отношения с родителями. Никакими карательными способами отучить ребенка от курения невозможно. Если еще ко всему прочему в школе ввести проверки через трубочки и предлагать детям "дыхнуть", это будет воспринято как очередное ограничение их свободы, сильный административный нажим, который может вызвать обратный эффект.

А ситуация, когда за это предлагается наказывать рублем родителей, еще более странная. Штраф - путь в никуда.

Беслан Беков, директор школы № 1, Сунжа:

- Поддерживаю инициативу! Курить не только вредно, нередко это еще и первая ступень к наркомании. Лучше предупредить, чем лечить. Можно ввести для родителей курящих школьников штраф в 500-1000 рублей, при повторном выявлении увеличить его вдвое. Не вижу в этом нарушения прав. Наоборот, таким образом школа будет бороться за право детей на здоровую жизнь.

Татьяна Кочкарева, бабушка двух школьников, Пушкино:

- Считаю, что сначала нужно обсудить эту инициативу с родителями. И вообще это дело семьи, а не школы. Если и начинать что-то вводить в школе для сохранения здоровья детей, то лучше довести до конца борьбу с наркотиками.

Не стоит детей травмировать, встречая их на пороге школы со смокелайзерами. Они должны с радостью бежать в свои классы.

Алина Федоренко, мама девятиклассника, Н.Новгород:

- Довести информацию о том, что ребенок курит, до его семьи - нормально. Но зачем штрафовать родителей? Возможно, следует подумать об ужесточении ответственности за продажу сигарет и прочих модных курительных устройств несовершеннолетним. Помню, как моя мама поймала меня с сигаретой в 16 лет и так грустно-грустно, без осуждения сказала: "Я столько лет лечу тебя от аллергии, а ты вот так поступаешь". Больше я не курила.

Мария Симонова, замдиректора по воспитательной работе школы № 79, Екатеринбург:

- Проблема курения актуальна, я думаю, во всех школах. Мы ведем профилактическую работу. Если ребенка поймали за каким-то правонарушением, в том числе курением, он встает на внутришкольный учет. Проводим беседу с ним и родителями. Ну выдаем какие-то задания воспитательного характера, например, провести акцию или подготовить реферат.

Александра Светлова, мама двоих школьников, Санкт-Петербург:

- Устраивать проверки? Не вижу смысла в их целесообразности, еще одна дополнительная нагрузка на медработника, который и так один на всю школу.

Подготовили Алена Ларина, Ольга Медведева, Татьяна Тюменева, Мария Волкова, Ольга Бухарова, Мария Агранович