Скворцова возглавила группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными болезнями

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова стала независимым экспертом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также возглавила стратегическую и техническую консультативную группу ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними.

Эта группа будет консультировать непосредственно ВОЗ, уточняет пресс-служба ФМБА. Запланировано два заседания в год в виртуальном формате, ближайшее состоится 27-28 октября.

Четыре года назад занимавшая на тот момент должность главы Минздрава Скворцова входила в независимую комиссию высокого уровня по НИЗ. Ее создали для достижения целей в области устойчивого развития к 2030 году. В прошлом году комиссию упразднили, а в этом создали консультативную группу.

К НИЗ относятся диабет, сердечно-сосудистые заболевания, рак, хронические респираторные болезни и психические расстройства. На эту группа заболеваний приходится 86% смертности и 77% болезней в Европе. ВОЗ считает, что более справедливое и равноправное распределение благ могло бы улучшить здоровье и принести пользу экономикам всех государств.