Следственный комитет представил 2-й том книги об убийстве царской семьи

Второй том книги об убийстве царской семьи подготовил СК. В ней собраны уникальные документы о расследовании убийства царской семьи. Ранее была представлена первая книга из этой серии. В ведомстве подчеркивают уникальность издания, поскольку в книге собраны материалы следствия и исторические документы.

В СК говорят, что новый том основывается строго на научных фактах, исторических и архивных документах. И добавляют, что в основу книги легли современные экспертные исследования, фотографии, аудиозаписи, воссозданные 3-D модели места события, которые позволяют детально разобраться в произошедшем.

Следственный комитет подчеркивает, что "не осталось сомнений касательно версии смерти царской семьи и принадлежности останков". Итоги расследования этого преступления признаны на международном уровне.

Ведомство подчеркивает, что экземпляры книги отправят в различные государственные учреждения, в том числе и представителям Русской Православной церкви. В СК говорят, что в настоящее время Архиерейским Собором рассматриваются результаты экспертиз по идентификации "екатеринбургских останков", представленных в том числе Следственным комитетом России.