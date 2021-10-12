СМИ: Лежащий в коме актер Валерий Гаркалин пошел на поправку

Актер Валерий Гаркалин, 2 октября поступивший в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке с коронавирусом, постепенно идет на поправку. Сообщение об этом со ссылкой на источник в медицинских кругах передает KP.RU. Отметив, что пока о выздоровлении 67-летнего артиста говорить рано, но лечение дает свои плоды - состояние постепенно улучшается.

"У него стабилизировалось давление, которое ранее поддерживалось препаратами, сейчас их отменили. Общая температура тела пришла в норму", - перечислил приободряющие моменты инсайдер.

По словам источника, состояние искусственной, медикаментозной комы поддерживается у актера легкими препаратами. Также уточнено, что накануне Гаркалину провели трахеотомию - было сделано отверстие в трахее, и введена дыхательная трубка.

Собеседник издания пояснил, что изначально Валерий Борисович был подключен к аппарату ИВЛ через лицевую маску с трубкой в горло, но такой метод может раздражать горло и повредить голосовые связки, впоследствии осложнив отвыкание организма от ИВЛ. Поэтому специалистами было принято решение сделать артисту трахеотомию и подключить к аппарату ИВЛ через трубку в трахее, что менее навредит его здоровью.

В настоящее время Гаркалин параллельно подключен и к ИВЛ, и к аппарату ЭКМО. Поражение легких артиста - 75-85%.