У заболевшего COVID Валерия Гаркалина поражено 85% легких

Состояние советского, российского актера Валерия Гаркалина, госпитализированного с коронавирусной инфекцией продолжает стремительно ухудшаться.

Как передает, со ссылкой на свой источник, KP.RU, лежащего в реанимации артиста, помимо ИВЛ, подключили и к аппарату ЭКМО - экстракорпоральной мембранной оксигенации.

По словам собеседник издания, у Гаркалина диагностированы 85-процентное поражение правого легкого и 75-процентное - левого.

Когда народный артист РФ попал в "коронавирусную" "Коммунарку" 2 октября, этот показатель составлял 25%.