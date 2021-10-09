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У заболевшего COVID Валерия Гаркалина поражено 85% легких

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    09.10.2021, 14:38
Текст:   Олег Усков

Состояние советского, российского актера Валерия Гаркалина, госпитализированного с коронавирусной инфекцией продолжает стремительно ухудшаться.

Как передает, со ссылкой на свой источник, KP.RU, лежащего в реанимации артиста, помимо ИВЛ, подключили и к аппарату ЭКМО - экстракорпоральной мембранной оксигенации.

По словам собеседник издания, у Гаркалина диагностированы 85-процентное поражение правого легкого и 75-процентное - левого.

Когда народный артист РФ попал в "коронавирусную" "Коммунарку" 2 октября, этот показатель составлял 25%.

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