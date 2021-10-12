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12 октября 2021 г.

Постановление главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 8 октября 2021 года № 3077 "О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 28.06.2021 № 1160 "О проведении профилактических прививок новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач по Смоленской области Сидоренкова Лариса Михайловна, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Смоленской области отмечаю, что эпидемиологическая ситуация в регионе расценивается как неблагополучная. Несмотря на проводимые профилактические и противоэпидемические мероприятия, заболеваемость населения области COVID-19 остается высокой и имеет тенденцию к росту. С 20 сентября отмечается нарастание показателя еженедельного прироста до 16,5%. По состоянию на 08 октября 2021 года в Смоленской области зарегистрировано 51 937 случаев заболеваний, показатель заболеваемости составил 5555, 42 на 100 тыс. и превысил среднероссийский показатель.

Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в основном происходит за счет лиц трудоспособного возраста от 18 до 60 лет.

По данным анализа мониторинга за ходом вакцинации против новой коронавирусной инфекции отмечается снижение темпов иммунизации населения региона. При этом, достигнутый показатель охвата населения вакцинацией остается недостаточным, что не позволяет обеспечить стабилизацию эпидемиологической ситуации.

В настоящее время на территории Смоленской области сохраняется высокий риск распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В целях усиления мероприятий по предупреждению заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) населения Смоленской области и соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) постановляю:

1. Внести изменение в постановление Главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 28.06.2021 № 1160 "О проведении профилактических прививок новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Л.М.Сидоренкова


Приложение к постановлению Главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 08.10.2021г. № 3077

Подпункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"В срок до 01.11.2021г. организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 22.11.2021 г. - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников".



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