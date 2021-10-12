Стадионный концерт новой группы "Кино" покажут в онлайн-кинотеатре "ОККО". Это двухчасовая программа, которая была сыграна возродившейся группой в мае 2021 года на столичной "ЦСКА-Арене".

Конечно, это очень зрелищное и технически совершенное выступление - как по исполнению музыкантами, так и по звуку, световому решению, видеоряду и спецэффектам. Основа программы концерта - голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных записей "Кино". Под его вокал и видеоряд на сцене вживую играют гитаристы "Кино" 80-х Юрий Каспарян, а по очереди - два басиста тех лет: Александр Титов (на песнях с ранних альбомов) и Игорь Тихомиров (пришедший в состав в ноябре 1985 года).

Каждый играет те песни, в записи которых принимал участие. Плюс на сцене в тени держатся еще два музыканта: гитарист и барабанщик, тоже технически совершенные и играющие классику "Кино" один в один с оригиналом. При этом в некоторых песнях, например "Троллейбус" и "Мама, мы все тяжело больны" замечательны импровизации. Юрий Каспарян, до этого много лет игравший с Вячеславом Бутусовым, по-прежнему в отличной исполнительской форме. Равно, как Тихомиров, на много лет покидавший сцену и работавший звукорежиссером. Ну, а класс Титова, продолжающего играть и в "Аквариуме", по-прежнему выше всяких похвал.

Но все-таки это, скорее, ностальгическое шоу или даже точнее - документально-музыкальный фильм, в котором соединены кадры из 80-х (многие не были известны ранее), а также эксклюзивная графика, анимация и новые съемки.

Кстати

Партии клавишных инструментов звучат тоже в аудиозаписи, хотя можно было бы пригласить Алексея Вишню, который играл на синтезаторах при работе над альбомом "Группа крови", внеся немалый вклад и в аранжировки.