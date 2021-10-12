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12.10.2021 07:42
Рубрика: В мире

Статуе Христа-Искупителя в Рио исполняется 90 лет

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Визитная карточка Рио-де-Жанейро и всемирно известный символ Бразилии - статуя Христа-Искупителя - празднует во вторник 90-летний юбилей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

История статуи неразрывно связана с именем бразильской принцессы Изабел. После принятия в 1888 году "Золотого закона", отменяющего рабство на территории Бразильской империи, в народе она получила прозвище Избавительница (в португальском языке слово Redentor имеет два значения: избавитель, освободитель; и спаситель, искупитель). Сторонники отмены рабства хотели поставить в ее честь памятник, но, будучи верующей католичкой, она предложила возвести статую "истинному Искупителю" - Иисусу. В августе 1888 года она подписала соответствующий указ.

Фото: Reuters
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Но Изабел не суждено было воплотить эти планы в жизнь. Через год в стране произошел военный переворот, в результате которого Бразилия стала республикой. Вся императорская семья была вынуждена покинуть страну и отправиться в Европу. Изабел со своей семьей обосновалась во Франции.

О монументе вновь вспомнили только в 1920 году. По первому проекту Иисус должен был держать в руках крест и земной шар. Но простые люди не поняли религиозного символизма. Уже в то время футбол получил широкую популярность в Бразилии, и шар в руках Христа у горожан больше ассоциировался с мячом. В народе монумент даже получил имя "Христос с мячом". Поэтому решили остановиться на проекте статуи с открытыми объятиями, символизирующими мир.

На тот момент Бразилия не обладала технологиями создания монументов такого масштаба. Все детали, включая каркас статуи, изготавливались во Франции.

В то время в Париже изящное искусство изучала жительница Рио-де-Жанейро скульптор Маргарита Лопес де Алмейда. В начале 1920-х годов она даже стала победительницей конкурса самых красивых рук французской столицы. Проходя стажировку у лучших скульпторов того времени, она попала в мастерскую Поля Ландовски, который получил заказ на моделирование головы и рук Христа. Узнав, что у него стажируется бразильянка, к тому же обладательница самых красивых рук Парижа, он не упустил свою удачу. Эти самые руки и послужили моделью для изготовления рук Христа.

Монумент возводили девять лет. Торжественное открытие и освящение статуи состоялось 12 октября 1931 года. Христос-Искупитель стал значимой частью бразильской культуры. Ему посвящались песни, его снимали в кино. В 2007 году монумент был признан одним из новых семи чудес света, а в 2012 году ландшафт Рио-де-Жанейро, включая статую Христа-Искупителя, вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Урбан Андрей / ТАСС
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По подсчетам бразильского Фонда имени Жетулио Варгаса, до пандемии коронавируса на гору Корковаду, где установлен монумент, ежегодно поднимались около двух миллионов человек, из которых только 8 процентов являлись жителями Рио-де-Жанейро. Более трети всех посетителей были иностранные туристы. Ежегодно статуя приносила городу порядка полутора миллиардов реалов, что в пересчете на доллары по нынешнему курсу соответствует 270 миллионам. Христос-Искупитель напрямую или косвенно обеспечивал работой более 21 тысячи человек.

В рамках празднования юбилея до конца недели запланирована серия мероприятий. Во вторник в капелле, которая находится в основании монумента, как и 90 лет назад, пройдет памятная месса с участием представителей власти. В этот же день состоится церемония гашения марки с изображением статуи Христа-Искупителя и презентации памятных медалей. А завершится все в воскресенье праздником в кафедральном соборе Рио-де-Жанейро.

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