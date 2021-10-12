Ставки по депозитам пошли вверх: Как выбрать вклад

Для вкладчиков есть хорошая новость - ставки по депозитам медленно, но пошли вверх.

Чтобы выбрать вклад лучше, сравнивая предложения различных банков в интернете, нужна и консультация специалиста. Фото: Photoxpress

Так, "Ренессанс Кредит" на прошлой неделе поднял ставки по вкладам на 0,25-1%, максимальная ставка в банке составила 7,5% годовых. ДОМ.РФ поднял ставки по вкладам более чем на 1,5%, максимальная ставка - 7,5% годовых. В Росбанке максимальным оказался тот же уровень ставок, они были повышены на 0,25%.

Как пояснили "РГ" - Неделе в кредитных организациях, изменение условий последовало за ростом ключевой ставки - 10 сентября Банк России в пятый раз подряд принял решение о повышении этого показателя (до 6,75% годовых).

Выясняем, как выбрать именно тот вклад, который сохранит сбережения наилучшим образом.

Поспешишь - деньги потеряешь

Торопиться при распоряжении финансами ни к чему - про это правило все знают, но не все его применяют.

Прежде всего надо знать, что по закону вклад можно открыть только в банке, именно кредитная организация имеет право гарантировать своему вкладчику определенную договором доходность по депозиту.

Если же супервыгодный вклад вам предлагает организация без банковской лицензии и "железно" обещает озолотить - вы имеете дело с аферистами.

"Проверка информации о лицензии финансовой организации на сайте Центробанка потребует немного времени, но сэкономит ваши нервы и деньги", - подчеркивает начальник экономического управления Главного управления Банка России по ЦФО Елена Буздалина.

Как выбрать банк

Хотя проценты по банковским вкладам относительно невысоки, депозиты удобны как финансовая подушка безопасности. По большому счету все банки с лицензией на привлечение вкладов населения подходят для хранения средств.

"В банках средства граждан, а также индивидуальных предпринимателей находятся под защитой государства. Если банк перестанет существовать, то вкладчику выплатят возмещение - в пределах 1,4 млн рублей. Здесь учитывается и сумма самого вклада, и начисленные за определенный период проценты", - поясняет Елена Буздалина.

Поэтому многие опытные вкладчики открывают депозиты в разных организациях в пределах госстраховки.

Маленькие хитрости большого вклада

Бывает, что в рекламе банк указывает ставку, которая будет предлагаться только обладателям солидных сумм - надо принести в банк несколько миллионов. Или ставка в рекламе установлена только для основной суммы внесенных средств, а для допвзносов доходность ниже.

Бывает и так, что в начале действия вклада действует ставка выше, а потом начинает снижаться.