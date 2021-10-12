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Рубрика: В мире

Суд Норвегии поддержал коренные народы и запретил ветряные электростанции

Текст: Екатерина Забродина
Верховный суд Норвегии вынес неожиданное решение, поддержав иск местной общины саамов против ветряных электростанций. Судья признал, что турбины своим шумом пугают стада оленей, которые паслись тут испокон веков, и тем самым нарушают древние традиции животноводства коренных народов, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Строительство ветрогенераторов и экспроприация земли под них были признаны незаконными, а лицензии на эксплуатацию установок аннулированы. Правда, вопрос о том, что же теперь с ними делать, остался открытым.
Фото: iStock
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Вердикт касается двух крупных ветряных станций в местечках Сторхея и Роан. Они включают в общей сложности 150 турбин, преобразующих энергию ветра в электрическую. Объем производства оценивается примерно в 1,12 миллиарда евро в год. По мнению адвоката представителей саамов Кнута Хурума, "ветряки" объявлены вне закона, а значит, должны быть ликвидированы. В свою очередь, компании-операторы заявили, что шокированы судебным постановлением и намерены дождаться комментариев от министерства энергетики Норвегии. Тем более что в предприятиях участвует капитал из Германии и Швейцарии. По мнению экспертов, прецедент ставит под угрозу и другие масштабные проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии.

В Германии эта отрасль, на которую делали ставку "зеленые" политики, переживает кризис. Суды завалены исками от местных экологов и фермеров, активно воюющих с "ветряными мельницами". Законодатели пошли им навстречу и ввели регламенты, запрещающие возводить ветровые электростанции в непосредственной близости от жилых домов и крестьянских хозяйств. Решение принимают земли на свое усмотрение, разрешенная дистанция может составлять тысячу метров или меньше. В результате в 2020 году по всей Германии было одобрено строительство 770 новых "ветряков" - это на 40 процентов меньше, чем в 2015-м. В некоторых землях количество выданных разрешений сократилось на 70 и даже 90 процентов.

В мире Европа Норвегия

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