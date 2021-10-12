Суд Норвегии поддержал коренные народы и запретил ветряные электростанции

Верховный суд Норвегии вынес неожиданное решение, поддержав иск местной общины саамов против ветряных электростанций. Судья признал, что турбины своим шумом пугают стада оленей, которые паслись тут испокон веков, и тем самым нарушают древние традиции животноводства коренных народов, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Строительство ветрогенераторов и экспроприация земли под них были признаны незаконными, а лицензии на эксплуатацию установок аннулированы. Правда, вопрос о том, что же теперь с ними делать, остался открытым.

Вердикт касается двух крупных ветряных станций в местечках Сторхея и Роан. Они включают в общей сложности 150 турбин, преобразующих энергию ветра в электрическую. Объем производства оценивается примерно в 1,12 миллиарда евро в год. По мнению адвоката представителей саамов Кнута Хурума, "ветряки" объявлены вне закона, а значит, должны быть ликвидированы. В свою очередь, компании-операторы заявили, что шокированы судебным постановлением и намерены дождаться комментариев от министерства энергетики Норвегии. Тем более что в предприятиях участвует капитал из Германии и Швейцарии. По мнению экспертов, прецедент ставит под угрозу и другие масштабные проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии.

В Германии эта отрасль, на которую делали ставку "зеленые" политики, переживает кризис. Суды завалены исками от местных экологов и фермеров, активно воюющих с "ветряными мельницами". Законодатели пошли им навстречу и ввели регламенты, запрещающие возводить ветровые электростанции в непосредственной близости от жилых домов и крестьянских хозяйств. Решение принимают земли на свое усмотрение, разрешенная дистанция может составлять тысячу метров или меньше. В результате в 2020 году по всей Германии было одобрено строительство 770 новых "ветряков" - это на 40 процентов меньше, чем в 2015-м. В некоторых землях количество выданных разрешений сократилось на 70 и даже 90 процентов.