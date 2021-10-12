Телефоны заключенным стали посылать с помощью пневмопушек

Самый популярный товар за решеткой - не наркотики, а мобильные телефоны. Они позволяют осужденным не только поддерживать связь с волей, но и в некоторых случаях продолжать совершать преступления.

Речь о телефонных мошенничествах, которые зачастую совершаются из камер следственных изоляторов и бараков колоний.

В ФСИН России о проблеме знают и не замалчивают ее. "За 8 месяцев 2021 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы было изъято 38 562 единицы средств мобильной связи. Большая часть запрещенных предметов изымается при попытке их доставки. С начала года за передачу либо попытку передачи подозреваемым, обвиняемым и осужденным запрещенных предметов в пределах прилегающих режимных территорий учреждений задержано 1540 граждан (за аналогичный период 2020 года - 1443 человека)", - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

При этом злоумышленники регулярно совершенствуют способы доставки мобильных телефонов в СИЗО и колонии. По данным тюремного ведомства, чаще всего телефоны пытаются перебросить через ограждение с помощью пневмопушек и квадрокоптеров. В частности, только в первом полугодии было зафиксировано 36 случаев попытки доставки мобильников и планшетов при помощи беспилотников. Также применяются арбалеты и рогатки.

Кроме того, гаджеты обнаруживаются в посылках и передачах от родственников и знакомых арестантов и осужденных. Технику также провозят в автомобилях. В некоторых случаях телефоны проносили сами надзиратели. "По каждому случаю обнаружения и изъятия средств связи проводятся проверки, в ходе которых выявляются каналы их проникновения, причастность лиц, содержащихся в учреждении, к их доставке. Дается правовая оценка действиям сотрудников и возможности привлечения к ответственности лиц, как осуществляющих доставку, так и получателей, вырабатываются профилактические меры", - заверили в ФСИН.

Для переброски телефонов через забор применяют также квадрокоптеры, арбалеты и рогатки

Так, помимо проведения обысков и досмотров, проводится совместное патрулирование прилегающих к учреждениям территорий сотрудниками ФСИН, полиции и подразделениями Росгвардии. "Участки, наиболее опасные в таком отношении, оборудуются дополнительно: освещением, камерами видеонаблюдения, а также инженерными ограждениями, препятствующими поступлению запрещенных предметов", - пояснили в тюремном ведомстве.

Кроме того, ФСИН России намерена увеличить количество рентгенологических установок, чтобы пресекать попытки пронести мобильные телефоны и иные запрещенные предметы.

"При проведении обыскных и досмотровых мероприятий используются современные технические средства обнаружения как металлов, так и сигналов операторов сотовой связи. На контрольно-пропускных пунктах применяются портативные и стационарные металлоискатели. В учреждениях УИС увеличивается количество рентгенустановок для досмотра вещей входящих лиц", - сообщили в ФСИН.

При досмотре въезжающего и выезжающего с территории колоний и СИЗО транспорта, добавили в ведомстве, сотрудники досмотровых групп и караулов досматривают автомобили с использованием служебных собак.